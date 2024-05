David Benavidez, firme para enfrentar al Canelo Álvarez

Las Vegas.- David Benavidez sigue firme para enfrentar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez. El boxeador mexicoamericano lamentó que no se respetara su condición de retador mandatario por parte del CMB y las trabas económicas que el púgil tapatío ha puesto para enfrentarlo.

“Ya estuve en esa posición (pelear contra el ‘Canelo’) por tres años. Yo era el mandatorio. Él está diciendo que quiere 200 millones para pelearme”, dijo.

“Yo ya hice mi trabajo. Si él no me quiere pelear, ya no puedo hacer nada. Todos los fans quieren ver esta pelea. Es la única pelea que la gente quiere mirar. Ojalá se pueda hacer en septiembre, pero ahorita estoy enfocado en la pelea que tengo el 15 de junio”.

Benavidez dará un paso adelante en su carrera y subirá a las 175 libras de peso, ante la negativo del ‘Canelo’’ para enfrentarlo. Se medirá “El Monstruo Mexicano” el 15 de junio al ucraniano Oleksandr Gvozdyk en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada.

Sin embargo, no pierde la esperanza de pelear ante el ‘Canelo’ Álvarez. Lo único que se necesita es la accesibilidad del tapatío.

“Todavía se puede hacer. Lo único que se necesita es que ‘Canelo’ diga que sí quiere la pelea. No es algo difícil, es algo que todo el mundo quiere. Creo que puede pasar en Septiembre todavía, pero primero estoy enfocado en ganar esta pelea primero y a ver qué pasa”, refirió.

T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. Foto: Juan Salazar / Enviado

David Benavidez destacó que Jaime Munguía tiene posibilidades de dar la sorpresa y coronarse campeón mundial indiscutido de la división de peso Supermediano ante el ‘Canelo’.

“Va a ser una pelea muy buena. Munguía es un peleado muy fuerte. Es más grande que ‘Canelo’. Tiene buenas chances para ganar”, soltó.

Benavidez ya tiene su mira en las 175 libras de peso, pero no descarta bajar a la división de peso Supermediano sí Saúl Álvarez accede a la pelea.

“Si me dicen que me van a dar la pelea, sí bajo (de peso). Pero si no me la van a dar, no hay razón para bajar”, finalizó.