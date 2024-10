Drogas y alcohol, la pelea más dura en la vida de Julio César Chávez

Julio César Chávez es uno de los personajes más importante del deporte en México, considerado por muchos el mejor boxeador de la historia, él mismo no se considera así, sin embargo, encontrarlo en la calle es todo un acontecimiento para la gente que de inmediato lo reconoce, es casi imposible no saber que se trata de uno de los campeones mundiales que le han dado lustre al boxeo en el mundo.

Sencillo, dicharachero, humilde, divertido y abierto a las bromas, natural como es él, “El César del Boxeo” -como lo bautizó nuestro amigo y compañero José Luis Camarillo- visitó la redacción del ESTO a casi 35 años de distancia de la última vez que estuvo por aquí en una entrevista y el gran campeón nos brindó su amistad y corazón para dejarnos ver las dos caras de JC, como el deportista que lo ha ganado todo y como el ser humano que ha vencido todos los obstáculos (como las adicciones) y que tiene en la familia al principal impulsor de su carrera.

“Todo el mundo conoce al gran campeón mexicano en las batallas arriba del ring, pero yo creo que las batallas abajo del ring han sido las más difíciles, las más duras de mi carrera. Definitivamente, como dice la canción de la banda MS, los golpes de la vida son más duros que los golpes en el ring. Y es cierto, la verdad, a mí me ha tocado lidiar con esta enfermedad, que afortunadamente, gracias a Dios, tengo 15 años limpio. Tengo mis clínicas de adicciones donde ayudo a muchísima gente que no tiene para pagar, y los beco. No todos, porque la gente que puede, paga, pero becamos a mucha gente que no puede pagar el tratamiento”, explicó.

A diferencia de otras personalidades, Julio César tiene la virtud de seguir vigente, no solamente lo conocen aquellos que vieron sus triunfos en el boxeo, la televisión y sus narraciones; el mundo de las redes sociales y las plataformas le han permitido mantener su fama, incluso debajo de un ring. “Siempre estoy haciendo algo. Gracias a Dios, vienen muchos proyectos muy buenos. Este reality que se acaba de realizar (“Los Chávez”), yo creo que va a haber una segunda temporada. Lo bueno viene después, viene una serie de documentales míos, pero ya en Estados Unidos, con gente sumamente preparada. Viene la película, que es la cerecita del pastel”, agregó.

¿Qué significa el boxeo para Julio César Chávez?

Han pasado 40 años de que Julio César Chávez González ganó su primer título del mundo en la división de peso superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, un 13 de septiembre de 1984 tras vencer a Mario “Azabache” Martínez en Los Ángeles, California; ahora se transporta al pasado y recuerda cómo se sintió un día después de este logro, su vida fue diferente.

“Fue algo increíble, fíjate que yo era un peleador mediano, o sea yo no era un ídolo en Culiacán. Pero imagínate llegar a Culiacán después de coronarte campeón del mundo y que te reciban 300 mil gentes, desde el aeropuerto hasta tu casa, las calles inundadas de gente y tu nombre, yo en un carro alegórico. ¿Me dijiste cómo me sentía? No lo creía, la verdad, fue algo impactante, algo muy increíble para mí. Y ahí cambió mi vida. Y después, ya eso se hizo como un festejo. Cada pelea que llegaba era una locura”, rememora.

¿Cómo fue la lucha de JC Chávez contra las adicciones?

A pesar de que pasó momentos difíciles envuelto en las adicciones, esa última batalla la ha ganado y sabe que cuando estas en la cima, la caída es más dolorosa.

“Todo lo tuve a manos llenas, y fue algo muy triste que me pasó, porque cuando ya sentí que lo había logrado todo, me sentía solo y vacío, a pesar de que estaba rodeado por muchísima gente todo el tiempo. Me entró una depresión, y busqué la cosa más estúpida, pendeja, que fue refugiarme en el alcohol y la droga. Eso me llevó a tener mi primera derrota, y después ir a un hoyo, a perder la familia, a perder dinero, carros, todo. Pero no me arrepiento de haber consumido, porque Dios me dio otra oportunidad de vida donde he podido ayudar a miles y miles de personas que han tenido el problema que yo tuve, por eso la victoria más grande de toda mi vida es abajo del ring.”, compartió.

Foto: Oswaldo Figueroa / ESTO

“Yo no me quedé con ganas de pelear con nadie. Tuve 115 peleas, fueron 25 años peleando, con malos, regulares y con los mejores del mundo. Gracias a Dios en su momento les gané a todos, pero perdí también con los mejores. Pero yo perdí ya cuando había agarrado mi adicción. Si no fuera por eso, yo no hubiera sido el mejor peleador mexicano de todos los tiempos, hubiera sido el mejor peleador del mundo, de toda la historia”, indicó.

¿Qué importancia tiene la familia para Julio César Chávez?

El gran campeón no puede dejar fuera de su vida la importancia que para él tiene la familia: su madre, sus hermanos y sobre todo sus hijos, con los que mantiene uno de los vínculos más fuertes.

“Yo tuve un sueño de ser campeón del mundo. Yo creo que la necesidad del ser humano a veces te lleva a fracasar o te lleva a sobresalir. Depende de la mentalidad que tengas. Yo tuve la mentalidad de sacar adelante a mi familia, mi objetivo era hacerle su casa a mi madre. Entonces me enfoqué en eso, porque no me gustaba verla planchar y lavar ajeno. Nunca perdí el objetivo, no me desvié por el rumbo equivocado. Yo me desvié hasta que ya había logrado todo, pero antes no, fue un esfuerzo, dedicación, perseverancia, trabajo, disciplina”, señaló JC.

Foto: Oswaldo Figueroa / ESTO

“Cuando uno se vuelve viejo es uno más llorón, más codependiente, uno quiere lo mejor para los hijos. La carrera de mis hijos era muy buena. Desafortunadamente se desviaron por el camino equivocado y las consecuencias las pagaron. Ahorita lo principal es que mis hijos están bien, bendito sea Dios, Julio mi hijo está alejado de las adicciones, Omar también. Yo siempre voy a apoyar a mis hijos en las buenas y en las malas, siempre voy a estar para mis hijos. Pasé momentos muy difíciles, muy tristes con mi hijo Julio, afortunadamente gracias a Dios ahorita él está completamente sano, lúcido y sin nada de cargos en Estados Unidos. Así que muy pronto va a pelear aquí en México”, destacó el ex campeón mexicano.





