Canoeros consiguió un triunfo que se celebró en el cielo

Durante el duelo de la jornada 16 en la Tercera División Profesional el cuadro de Canoeros de Acala vivió uno de sus partidos más emotivos y es que más que enfrentar a un rival del mismo estado, de igual forma era una dedicatoria especial para su director técnico quien lamentablemente falleció hace unos días. El conjunto local dejó lo que tenía que dejar en la cancha y consiguió una victoria importante sobre Chifut con un marcador de tres goles a uno que significó más que solo tres puntos, sino que fue un bálsamo por todo lo que se vivió en esta última semana dentro del club.





El duelo comenzó con una cara diferente en los locales, desde la primer jugada anunciaban su peligro y en el minuto dos Ricardo Ortíz aprovechó una serie de rebotes dentro del área rival para que con un disparo a quemarropa pudiera vencer al guardameta visitante marcando así el primer tanto del partido; cabe señalar, que durante la celebración, los jugadores locales se hincaron y alzaron las manos hacía el cielo recordando al entrenador Cuauhtémoc Vargas. Siete minutos transcurrieron para que la emoción volviera a aparecer y es que tras un servicio de César Galdámez nuevamente Ricardo Ortiz remataría la pelota, sin embargo, en esta ocasión el poste impidió que el jugador cantara su segundo tanto.

Aprovechó una serie de rebotes dentro del área rival para que con un disparo a quemarropa pudiera vencer al guardameta visitante / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas

Los visitantes se acercarían y cerca del minuto 15, tras el cobro de una infracción se realizaron dos remates seguidos con la cabeza por parte de los artilleros visitantes, sin embargo, para la mala fortuna de los de Tuxtla Gutiérrez los remates no llevaban dirección de portería y se fueron por un lado de la meta que defendió Luis Ascensio. Al minuto 24, con una jugada de riñones por parte de Ricardo Ortíz, el volante logró sacar un disparo lejano cruzado que nuevamente venció al guardameta de Chifut y consiguió marcar la segunda anotación del cotejo dándole un poco más de tranquilidad a los suyos quienes ya ganaban el encuentro con un marcador de 2-0.

Tras el cobro de una infracción se realizaron dos remates seguidos con la cabeza por parte de los artilleros visitantes / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas

Al minuto 31, los visitantes otra vez aparecieron para generar peligro en el marco local ahora a través de los pies de Luis Leonardo, quien como si de un cazador se tratara, se encontró la pelota prácticamente solo después de un servicio; el jugador visitante no desaprovechó la oportunidad y definiendo de primera instancia logró marcar el primer tanto para los suyos y así acercarse al marcador a falta de un tiempo.

Para la segunda mitad las cosas se pusieron más apretadas, ambos equipos se enfocaron en atacar por lo que cada jugada llevaba un poco de peligro, sin embargo, gracias a las defensas y a los guardametas las pelotas no pasaban la línea de la portería. Fue hasta el minuto 51 cuando nuevamente Jonathan Martínez volvió a aparecer para inyectarle tranquilidad a los suyos; luego de que el balón botara en dos ocasiones cerca del área rival, el artillero de Canoeros prendió la pelota de volea y cruzo el mismo esférico para que el cancerbero rival no tuviera oportunidad y así marcara el tres a uno definitivo que le daba tres puntos al cuadro local, pero que sin lugar a dudas les daba una felicidad ya que pudieron dedicarle este triunfo al ex jugador y formador de talentos Cuauhtémoc Vargas.

Con este triunfo, los locales suman su segunda victoria consecutiva en casa y se meten de lleno a los puestos de pelea por la liguilla en el grupo 2 en el que alcanzaron la sexta posición con un partido pendiente.





Fue hasta el minuto 51 cuando nuevamente Jonathan Martínez volvió a aparecer / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas