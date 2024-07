Otra Qualy terrible de Checo Pérez, largará decimonoveno en GP de Gran Bretaña

Sergio “Checo” Pérez tuvo un sábado de pesadilla después de quedar fuera de la primera calificación que se realizó en el circuito de Silvertsone, de cara al Gran Premio de Gran Bretaña

¿Quién es pole position en GP de Gran Bretaña?

George Russell se llevó la pole position, después de parar el cronómetro en 1:25.819, por encima 0.171 de Lewis Hamilton que quedó segundo, mientras que la tercera posición fue para Lando Norris.

Max Verstappen se tuvo que conformar con el cuarto lugar, después de que su auto quedó dañado durante la segunda calificación tras despitarse y que fuera dañado por la grava.

A la mitad de la Q1, se presentó un incidente en el que se vio involucrado “Checo“; la parte trasera de su auto quedó hundida en la trampa de arena y ya no pudo regresar a la pista.

Perdió el auto en la curva 1 y aunque intentó recuperarse, no lo pudo hacer y tuvieron que asistirlo, por ello, hubo una bandera roja; el cambio a neumáticos secos no le funcionó al piloto tapatío y ya no pudo participar para la Q2.

De hecho, arrancará desde la posición número 19, al quedar sólo por encima de Pierre Gasly quien fue penalizado con 50 puestos en la parrilla porque Alpine cambió varias partes de su monoplaza.

El problema para Pérez Mendoza llega en un momento complicado cuando se acentúan los rumores de que el piloto podría salir del equipo ante la falta de buenos resultados.

De hecho, en una toma que observó durante la transmisión, se observó a Christian Horner, director del equipo, molesto por el accionar del tapatío. El error podría salirle caro al mexicano.

En la primera calificación, también tuvo problemas Max Verstappen y se salió de la pista, para su fortuna alcanzó a tomar parte del pavimento y regresó, pero acabó en el lugar 11. Mercedes dominó con George Russell quien quedó en la primera posición, seguido de Lewis Hamilton y tercero acabó Charles Leclerc.

Leclerc queda fuera de la Q2

En la Q2, también hubo una sorpresa porque Charles Leclerc quedó fuera al ocupar el sitio número 11; de igual manera no accedió a la siguiente etapa Daniel Ricciardo quien se habla que podría ocupar el asiento de “Checo” Pérez.

En los últimos segundos de la calificación, también estaba en peligro Verstappen pero logró mejorar y acabó en el sexto; Lando Norris dominó la sesión, seguido de Russell y Fernando Alonso.

Después de ganar el Gran Premio de Mónaco, Leclerc no ha podido mantener el ritmo, en una situación que ya preocupa a Ferrari.

De esta forma, se formó una parrilla de salida británica con Rossell, Hamilton y Norris

¿Cómo queda la parrilla de Gran Bretaña con el abandono de Checo Pérez?

Russell

Hamilton

Norris

Verstappen

Piastri

Hulkenberg

Sainz

Stroll

Albon

Alonso

Leclerc

Sargeant

Tsunoda

Guanyu

Ricciardo

Bottas

Magnussen

Ocon

PÉREZ

Gasly

Sergio Pérez volvió a tener complicaciones en la Qualy. | Foto: EFE

