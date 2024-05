Jaime Lozano anuncia convocatoria para la Copa América: ¿quiénes quedaron fuera?

La era de las ‘Vacas Sagradas’ en el Tricolor llegó a su final, Jaime Lozano reveló la convocatoria de la Selección Mexicana para la Copa América y hay dos nombres importantes que quedaron fuera de la lista: Guillermo Ochoa, Hirving Lozano y Raúl Jiménez.

En conferencia de prensa donde estuvieron presentes Duilio Davino, Jaime Lozano y Ricardo Cadena, mencionaron que el Tricolor entró a un proceso de cambio en el que buscarán que la juventud levante la mano de cara al Mundial de 2026.

El director deportivo de selecciones nacionales explicó que hace tiempo debió tomarse la decisión de darle mayor poder a los muchachos mexicanos.

“Hablamos de un proyecto a largo plazo. Hoy estamos trabajando para el Mundial 2030 y 2034. Resulta muy complicado trabajar en corto, mediano y largo plazo si después de cada partido que se pierde vamos a tener cambio de entrenador. Jaime Lozano es el entrenador en el que confiamos para que dirija el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Este proyecto no termina en el Mundial, lo que estoy diciendo es una invitación para que todos caminemos en el mismo rumbo”, aseguró.

Al respecto, Jaime Lozano explicó que la decisión se tomó pensando en el futuro y con la intención de que los jóvenes aprovechen su oportunidad.

¿Qué jugadores quedaron fuera de la Copa América?

Jaime Lozano reveló que su equipo de trabajo tenía la idea de comenzar algo a largo plazo y la Copa América era el lugar ideal para hacerlo.

“Estoy agradecido por el apoyo a mi decisión de construir algo con lo que ya tenemos, la mejor selección posible. Pude hablar con cada uno de los jugadores que no están y han mostrado apoyo y gran madurez, lo han comprendido y han aceptado la decisión de llegar con las mejores posibilidades a la Copa del Mundo”, dijo.

Por su parte, Duilio Davino mencionó que es probable que en otras convocatorias vuelvan Memo Ochoa, Raúl Jiménez o algún otro elemento que no apareció en la actual lista.

“Estamos a dos años de nuestro Mundial, el proyecto que vamos a presentar ahora se debió hacer varios años antes y no se hizo. Antes de que sea muy tarde es el momento de propiciar el empoderamiento de jugadores que no han tenido protagonismo. Eso no significa que los que no estén ya no vayan a estar en este proceso. Queremos que demuestren que tienen la capacidad para que Jaime pueda tener el mejor equipo para el Mundial, que la afición se sienta muy identificada con este equipo”, dijo el director deportivo.

La convocatoria del Tricolor

Porteros

Luis Ángel Malagón

Julio González

Raúl Rangel

Defensas

Jorge Sánchez

Israel Reyes

Brian García

César Montes

Víctor Guzmán

Alexis Peña

Johan Vásquez

Jesús Orozco

Gerardo Arteaga

Bryan González

Medios

Edson Álvarez

Luis Romo

Jordan Carrillo

Erick Sánchez

Orbelín Pineda

Roberto Alvarado

Luis Chávez

Andrés Montaño

Fernando Beltrán

Carlos Rodríguez

Delanteros

Marcelo Flores

César Huerta

Julián Quiñones

Guillermo Martínez

Santiago Giménez

Alexis Vega

Uriel Antuna

Diego Lainez

