“Vamos hacia atrás”, Chicharito critica a la 4T

El futbolista Javier “Chicharito” Hernández expresó su opinión sobre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y no es nada alentador.

“Hay muchísimo más que puede hacer y yo creo sí creo que se podría decir que en vez de ir hacia adelante, vamos un poco hacia atrás”, expresó el flamante refuerzo de Los Ángeles Galaxy en charla con el periodista Jorge Ramos.

Anoche, el atacante también criticó durante el programa Versus, de TUDN, la forma en la que se manejan las cuentas de la Selección mexicana:

“No lo hago por Javier Hernández, yo no quiero ir a ganar dinero a Selección, de verdad que no me paguen, no se trata de eso, estoy tratando de conseguir eso para que la gente de 18 o 19 años, cuando esté aquí, pueda negociar. No me puedes pagar premios como si fuera una selección de España con Eurocopas ganadas o Copas América, pero en los últimos 20 años México no ha bajado de ingresos totales top 5 del mundo, y quién sabe a dónde va ese dinero”.

Sobre su futuro en Selección Mexicana, negó que ya estén cerradas las puertas del equipo; al contrario, está listo en caso de que Gerardo Martino decida llamarlo.

“Sí está abierta aún, siempre lo he mencionado, si estoy bien y él decide convocarme, bienvenido sea, siempre he sido muy honesto y cuando crea que no sea conveniente para mi seguir representando a la selección mexicana, me retiraré de ella felizmente, pero ahorita está abierto”, sentenció.