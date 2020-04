Muere Peter Bonetti, mítico exportero del Chelsea

Londres, Reino Unido.- Peter Bonetti, mítico exarquero del Chelsea y exinternacional inglés, murió a los 78 años tras una larga enfermedad, anunció este domingo el club londinense de la Premier League.

"Todos en el Chelsea Football Club estamos profundamente tristes por tener que anunciar la muerte de nuestro brillante exarquero Peter Bonetti, que disputó 729 partidos con los Blues", declaró el equipo de Stamford Bridge en Twitter.

One of Chelsea Football Club's greatest ever players.



Rest in peace, Peter 'the Cat' Bonetti. 💙 pic.twitter.com/OM48Dq2BXW — Chelsea FC - #StayHomeSaveLives (@ChelseaFC) April 12, 2020

Apodado "The Cat" (El Gato) por su agilidad, fue un pilar del Chelsea durante una quincena de temporadas en los años 1960 y 1970, consiguiendo entonces una Copa de la Liga (1965), una Copa de Inglaterra (1970) y una Recopa de Europa (1971).

Fue integrante de la selección inglesa campeona del mundo en 1966, aunque no disputó ningún partido en ese torneo.

Foto: AFP

Bonetti lució en siete ocasiones la camiseta de la selección de su país, donde su camino a la titularidad fue frenado al coincidir con otros monumentos nacionales como Gordon Banks y luego Peter Schilton.

En su carrera internacional se recuerda especialmente la eliminación en cuartos de final del Mundial de 1970 por Alemania Federal, una derrota de la que se le culpó durante mucho tiempo.

Fue titular en ese partido por una intoxicación alimentaria de Gordon Banks y Bonetti no estuvo acertado en los dos primeros goles recibidos por Inglaterra ante los alemanes. Los entonces campeones mundiales ingleses, que llegaron a dominar 2-0, terminaron perdiendo ese duelo por 3-2.

Futbol Otorgan arresto domiciliario al hacker que destapó Football Leaks

Bonetti, que tenía entonces un modelo de guantes que llevaba su nombre, no jugó más con la selección inglesa, aunque volvió al equipo nacional años después como entrenador de los porteros, después de haber ocupado ya ese puesto en el Chelsea.