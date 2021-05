Qué maldición del Cruz Azul ni que nada, puro negocio

Algunos seguidores del Cruz Azul, en el estado de Hidalgo, señalan que no hay hechicerías ni maldiciones de por medio en las derrotas de su equipo de futbol, pues es una creencia que se queda fuera de los vestidores. Incluso hay quien asegura que simplemente se trata de una cuestión de intereses económicos.

Gisela Márquez, aficionada de hueso colorado de la máquina celeste, descarta por completo que la llamada maldición de Cruz Azul sea real y que a ello se deba que no hayan logrado un nuevo título en más de dos décadas.

“Recuerdo que hace muchos años, una persona me platicó una anécdota que se puede creer o no. Me dijo que él llegó a hacer un trabajo dentro de la concentración de directivos, te estoy hablando que esto debió haber sucedido hace como unos 20 años, y que escuchó perfectamente el momento en que se cerró el trato para ese fin de semana que se jugaba un Cruz Azul contra el América. Para no hacer el cuento largo, se consolidó con una muy buena cifra y el partido fue a favor del América”, comentó.

“Yo apenas me comenzaba a apasionar con el deporte e ignoré su comentario. Hoy en día y de ver taaaantas cosas lo analizas y lo crees. Claro ejemplo fue el partido de la última final que jugó Cruz Azul. Mientras yo veía el partido, llegué a pensar que realmente estaba salado el club. Después se desatan ciertas especulaciones y al menos yo, volví a ver el partido basándome en ello y sí, te das cuenta que no es una 'salación' es más bien, un negocio. Si lo observas sin fanatismo, es un negocio descarado. Pero bueno, la tristeza y enojo me duró una semana, después me volví a poner la camiseta”, añadió Gisela.

Por su parte, Nilton Ortiz, integrante de “La Sangre Azul”, una de las barras bravas que apoyan al equipo del Club de Futbol Cruz Azul, considera que la hinchada sabe que los jugadores son seres humanos que están expuestos a cualquier equivocación y que sobre el equipo hay una gran presión que en momentos importantes hace que fallen.

“Una maldición como tal, no. Es una presión que es muy enérgica, desafortunadamente puede ser el mismo aficionado, puede ser la prensa, los equipos rivales, pero si es una presión”, insiste quien forma parte de esta barra conformada en su mayoría por jóvenes menores de 24 años, muchos de ellos hijos de cooperativisas y que tienen una cosa en común: nunca han visto a su equipo levantar una copa de campeonato.

Para José Canales, resulta ilusorio pensar en una maldición y asegura que más bien tiene que ver con la acumulación de fracasos, lo cual se ha convertido en una cuestión mental para la directiva y el equipo.

El aficionado del Cruz Azul estimó “que el hecho de que Billy Álvarez ya no esté a la cabeza es un paso importante para que comience a revertirse la racha negativa. Insisto en la cuestión mental, todo jugador que llegue a la institución, aunque no haya tenido nada que ver con las derrotas del pasado, si debería someterse a un trabajo psicológico para sobrellevar la carga que echa encima al vestirse de celeste”.

Los rituales

De acuerdo con algunos relatos, en 2017 la “bruja” Zulema se plantó afuera del centro de alto rendimiento La Noria e hizo un ritual para terminar con el hechizo que según ella perseguía al Cruz Azul hacía dos décadas, en el cual utilizó aguardiente, cocos y pirúl, además de una bandera y una playera.

Luego realizó un ritual en el Estadio Azteca, de cara a la final del torneo Apertura 2018 de la Liga MX, para que los cementeros se coronaran campeones frente al América, pero fue de escándalo la derrota por la conocida rivalidad de los equipos.

Como Cruz Azul perdió, Zulema se le fue encima al club, quejándose de que le hicieron perder su "respeto y credibilidad". Y tres años más tarde, en el 2020, anunció que le quitaba su protección a los cementeros, por “habladores”.

Joaquín, El Barbas, como le dicen sus amigos, oriundo de Tlahuelilpan, tierra de brujos, es un conocedor de las hierbas y embrujos al que consultamos sobre la maldición que pudiera pesar sobre el Cruz Azul, por haber robado terreno al camposanto para ampliar su complejo deportivo.

El hombre que para algunos es un tanto parco y desconfiado asegura que invadir un panteón y molestar a los muertos no es cosa menor.

“Cuando uno requiere de utilizar un espacio, que es morada de los espíritus, hay manera de hacerlo. Si en ese lugar había personas enterradas y si las tuvieron que sacar, debían haber tributado. Siempre tienes que pedir permiso y siempre darles algo a cambio”, advierte.

Asegura que a los espíritus no les gusta dejar el sitio donde sus cuerpos fueron entregados a la tierra y sentencia: “es muy difícil, si no imposible, deshacer el mal”.

