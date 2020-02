Es más fácil llegar a Europa desde la MLS: Rodolfo Pizarro

El ex mediocampista de Rayados, Rodolfo Pizarro, dejó la mañana de este jueves la ciudad de Monterrey para incorporarse con su nuevo equipo, el Inter de Miami de la MLS. Sin embargo, antes de dejar tierras mexicanas mandó un mensaje a la Liga MX.

“Está un poco más cerca el estar allá (MLS) primero y después tratar… es como digo, es mucho más fácil ir de allá para Europa”, dijo el canterano del Pachuca.

El jugador habló de la posibilidad que tuvo de ir a Europa.

“Con el momento que me quedo, es como decía el profe Diego (Alonso), con la Estrella que brilla más (Concachampions ante Tigres)”



-Rodolfo Pizarro. pic.twitter.com/a2OPyGncgx — Felipe Galindo (@FelipeGalindot) 13 de febrero de 2020

“El Tata Martino me dijo que estaba al mismo nivel, me veo siendo uno de los importantes de la Selección. Me llamó la atención, sí (oferta de Rusia). Si lo hubieran aceptado un préstamo, pues yo ya estaría en Europa, pero un préstamo ni Monterrey ni Chivas ni Pachuca jamás lo van a aceptar”, agregó.

Finalmente, descartó que su paso a la MLS sea un retroceso en su carrera.

“Viendo a los jugadores que están ahí, callas las críticas. Está Carlos Vela que es uno de los mejores jugadores mexicanos o el mejor que está en este momento, está Chicharito, que es uno de los mejores”.