Ya habría fecha para la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid

El Real Madrid se convertirá en el destino del francés Kylian Mbappé, incluso, los de Casa Blanca ya hasta tendrían lista la fecha para hacer el anuncio oficial, aseguró el diario deportivo francés L’Équipe.

Mbappé quedará libre el 30 de junio al expirar su contrato con el PSG y, aunque ya había confirmado públicamente su partida de la capital francesa, el destino de la estrella de 25 años era aún una incógnita, aunque todos los rumores apuntaban desde hacía meses al club merengue.

¿Cuándo se anunciará el fichaje de Kylian Mbappé?

De acuerdo con el rotativo francés, el fichaje de Kylian Mbappé ya se cerró y sólo restan unos días para convertirse en el nuevo fichaje del Real Madrid.

Futbol Kylian Mbappé hace oficial su salida del PSG

Desde hace varios años, Mbappé es el objeto de deseo de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. A pesar de los intentos, en el pasado no logró concretarse la compra del francés, pero todo apunta que esta vez será diferente.

Según L’Équipe, será este lunes cuando los Merengues hagan el anuncio oficial de que Kylian Mbappé los reforzará para la próxima temporada.

¿Por qué no seguirá en el PSG?

El contrato de Kylian Mbappé llegará a su final el 30 de junio, por lo que ya no continuará en el PSG.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

No hay más explicación para hablar del porqué no seguirá con el cuadro parisino, simplemente, desde hace tiempo el futbolista ya coqueteaba con el Real Madrid y esta vez decidió no extender su relación laboral con el PSG.

Hace dos años todo apuntaba a que el Real Madrid ya se haría de sus servicios, sin embargo, cambió todos los planes y decidió renovar una vez más con los parisinos.

Nota publicada en ESTO