Goleada mete a Cafetaleros a la Liguilla de la Premier

Cafetaleros de Chiapas jugará la Liguilla en el torneo del 70 Aniversario de la Liga Categoría en la Liga Premier, luego de golear a Deportivo Dongu este sábado, al son de cuatro goles a cero y sumar cuatro unidades, que se combinó con la derrota de Cafessa en Uruapan para decretar los cuatro sitios de los equipos que representan al Grupo 2 en la fase final.

El estadio Los Pinos ya vivía un ambiente de nerviosismo, porque Irapuato ya había conseguido la victoria más temprano (0-2 ante Azores), y eso obligaba tanto a Cafetaleros como a Cafessa para sumar de la misma manera, cualquier otro resultado los ponía en predicamentos.

Pero en el “aromático” sabían que dependían de su resultado y el enfoque fue en hacer lo correspondiente y recién comenzaba a rodar la pelota cuando Freddy Cabezas se sumó al ataque en un tiro de esquina y el defensor conectó el centro de Julián Barajas para abrir el marcador a los siete minutos de comenzado el encuentro. El plan de juego se cumplía, era tiempo de ir por más.

Te puede interesar: Cafetaleros se mide a un motivado Dongu este sábado





No hay juego de este torneo en el que los dirigidos por Miguel Ángel Casanova no fueran protagonistas y en momentos como éste, no había que cambiar la fórmula y fue así como la insistencia fue rindiendo dividendos. Después de un saque con las manos, un defensor se sorprendió por la habilitación de Monzonis y cortó el balón con la mano dentro del área, justo cuando el reloj marcaba 23 minutos. La oportunidad no la desaprovechó Yair Delgadillo, que puso el segundo y de paso, el gol que lo deja como el máximo anotador histórico en la historia de Cafetaleros de Chiapas, con 21 en la cuenta personal.

Así se fueron al descanso, Cafetaleros ya tenía hecha parte de la tarea, pero no podía dejar de hacer lo que está acostumbrado; mientras, en el inicio del complemento, el local quiso ser protagonista, tal y como lo había conseguido en sus últimos dos encuentros, pero no hubo manera de contener a Cafetaleros, porque el “aromático” quería más.





Foto: Cafetaleros de Chiapas





Contuvo los embates el conjunto chiapaneco y se dispuso a buscar aumentar la ventaja, jugando cerca del área de Dongu y fue al 21 cuando un tiro libre terminó en un centro envenenado que no pudieron cortar los defensores y Christian Ocaña solamente empujó a la portería para poner el tercero. Parecía que el camino estaba listo, Cafetaleros se encaminaba a ganar las cuatro unidades.

Pero faltaba que Yair Delgadillo completara la tarde, porque el delantero sabe que el liderato de goleo debe mantener buena distancia sobre sus perseguidores. Fue Roberto Carlos Meneses el que volvió a hacer de las suyas por la banda derecha, una galopada al minuto 25 del complemento, de unos 45 metros a toda velocidad, para levantar la vista y observar el movimiento de Delgadillo, que marcó a primer poste, hasta donde viajó la pelota para encontrarse con el botín del delantero, cuarto gol de la tarde para Cafetaleros, el 22 para la cuenta del histórico del equipo chiapaneco.





Foto: Cafetaleros de Chiapas





No hubo para más, salvo conocer el resultado de Cafessa en Uruapan, que fue derrotado por Aguacateros, con lo que Cafetaleros llega a la jornada 26 del próximo fin de semana con la calificación en la bolsa y a un punto de Ínter Playa del Carmen e Irapuato; además, Yair Delgadillo acumula 22 tantos en el liderato de goleo, a cuatro de su más cercano perseguidor y el próximo fin de semana definen al máximo romperredes de la categoría.

El siguiente encuentro del “aromático” será en punto de las 16:00 horas del próximo domingo 11 de abril en el Víctor Manuel Reyna ante Aguacateros de Uruapan.