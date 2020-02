Magic y Jennifer Hudson homenajean a Kobe Bryant en el Juego de las Estrellas

El arranque del Juego de las Estrellas 2020 en Chicago sirvió de tributo de la NBA al fallecido Kobe Bryant, con palabras de recuerdo del exjugador Magic Johnson y una emocionante actuación de la cantante Jennifer Hudson.

"No vamos a ver a un jugador como Kobe", lamentó Earvin 'Magic' Johnson, que es una leyenda, como Bryant, del equipo Los Angeles Lakers, al repasar los principales logros de la carrera de Kobe.

Deportes Premio al MVP del Juego de Estrellas se llamará Kobe Bryant

"Este es un momento duro para la familia entera de la NBA. Todo lo que quiero que hagan por Kobe y David (Stern) es que os deis la mano y estéis juntos. Kobe lo hubiera querido", dijo Magic al pedirle al público del United Center de Chicago que celebrara unos emotivos ocho segundos de silencio (el 8 y el 24 fueron los números que usó Kobe en su carrera).

Magic también hizo un reconocimiento personal al excomisionado de la NBA David Stern, fallecido a principios de enero a los 77 años.

"En el Juego de las Estrellas de Orlando (1992), cuando yo acababa de anunciar que padecía VIH, David Stern me permitió jugar el partido y salvó mi vida", dijo Magic.

A continuación fue el turno de la poderosa y emotiva actuación de la cantante Jennifer Hudson, ganadora de un premio Oscar y dos Grammys y oriunda de Chicago.

Para Kobe.



Jennifer Hudson, increíble. pic.twitter.com/4zTM8dafEl — NBA Latam (@NBALatam) February 17, 2020

Con un vestido largo púrpura, con los números 2 y 24 bordados en la manga, Hudson interpretó una desgarradora versión del tema "For all we know" frente a una pantalla en la que se sucedían imágenes de Bryant y su hija Gianna.

El Juego de las Estrellas, la gran fiesta anual de la NBA, se ha convertido este año en un gran homenaje de la liga a Bryant, uno de los mejores jugadores de la historia, después de que falleciera junto a su hija Gianna y otras siete personas en un accidente de helicóptero el mes pasado.

Kobe Bryant, el señor All Star. Un video con lo mejor de Black Mamba en su paso por los #NBAAllStar



(vía @NBAHistory) pic.twitter.com/0FHjtmYV6K — NBA Latam (@NBALatam) February 16, 2020

En honor a la 'Mamba Negra', ganador de cinco campeonatos con Los Angeles Lakers, la NBA ha modificado las reglas del Juego de las Estrellas y ha renombrado el premio al jugador más valioso (MVP) del partido como MVP Kobe Bryant.