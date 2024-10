Payaso Pura Santa Jr.: El joven luchador que conquista corazones en Chiapas

Payaso Pura Santa Jr., un joven luchador que ha capturado los corazones del público chiapaneco, se ha consolidado en la escena local tras sus funciones y logros que ha tenido en el Deportivo Roma. El luchar ha ido ganando fama, siendo ya uno de los favoritos del público chiapaneco.

Recientemente, el oriundo de Tepito obtuvo uno de los logros que lo consagró en tierras chiapanecas, el haber derrotado al veterano Capitán Furia en una lucha de apuesta. Este combate culminó con la pérdida de la cabellera del Capitán Furia, un personaje rudo con amplia trayectoria en la escena local, siendo de loa luchadores más queridos de la capital chiapaneca.

Nacido en el corazón de la Ciudad de México, en el barrio de Tepito, Payaso Pura Santa Jr. viene de una familia con una larga tradición luchística. Su padre, Payaso Pura Santa, y su hermano, el Hijo del Payaso Pura Santa, también se dedican a a la lucha libre. Payaso Pura Santa Jr. creció entre máscaras y ring.

A lo largo de su carrera, Payaso Pura Santa Jr. ha estado en diversas promociones, destacando en "Welcome To My Barrio" y en la reconocida IWRG Lucha Libre, donde ha tenido grandes experiencias que lo han formado como uno los luchadores destacados que han pisado suelo tuxtleco.

El luchador de 34 años de edad fue uno de los alumnos del fallecido Jesús Toral López, mejor conocido como Black Warrior, un icono de la lucha libre mexicana, quien tuvo rivalidades legendarias en empresas como AAA y CMLL, dejando una huella imborrable en el deporte de los encordados.

La carrera de Payaso Pura Santa Jr. no ha sido fácil. Una lesión de clavícula lo dejó fuera de los cuadriláteros durante un tiempo, sin embargo logró superar dicho obstáculos, volviendo a la escena nacional, compitiendo en varias arenas del país.

Ahora, en Tuxtla Gutiérrez, Payaso Pura Santa Jr. se ha convertido en uno de los luchadores más prometedores, con una carrera consolidada en la capital chiapaneca, mientras que para la afición se ha convertido en un luchador reconocido.

