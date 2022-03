¡Se acabó el sueño! Desmienten posible regreso de Jaguares de Chiapas

Luego de las altas expectativas que se han creado varios aficionados al fútbol y a los Jaguares de Chiapas, uno de los ex-directivos del propio club y también con un largo trayecto en el fútbol mexicano ha desmentido las publicaciones que se han hecho en la cuenta oficial de los Jaguares de Chiapas, asegurando que solo se trata de un juego.

Fue el día de ayer domingo 13 de marzo cuando en las cuentas oficiales de Facebook y Twitter de los extintos Jaguares de Chiapas realizaron dos mensajes vislumbrando que pasaría algo el próximo 10 de mayo del presente año. Ante esto, las publicaciones se comenzaron a viralizar y aficionados empezaron a crear expectativas acerca de un posible regreso del equipo chiapaneco, deseo impulsado tras el triste suceso que ocurrió en Querétaro, mismo que obliga a los dueños del equipo Gallos Blancos a vender la franquicia.

Ante la revuelta en redes sociales ocasionada por los aficionados que iniciaban a soñar con un posible regreso del fútbol de primera división en el Estadio Zoque, el ex directivo Gabriel Orantes lanzó un mensaje en twitter en donde dice que estas publicaciones son hechas de manera mal intencionada por uno de los ex trabajadores de prensa del club y que se quedó con las cuentas oficiales del equipo.

Me encanta cómo Poncho (ex prensa jaguares) se divierte poniendo mensajes sin fundamento en los ex perfiles oficiales de jaguares… Bien ahí mi Poncho, siguen cayendo algunos. — Gabriel Orantes (@gabrielorantes) March 14, 2022

Con esto queda prácticamente descartado un posible regreso de los Jaguares de Chiapas al circuito de primera división o incluso al del fútbol profesional pues traer de regreso al equipo felino con el mismo escudo y nombre conllevaría a tener que pagar una millonada para poder hacerlo ya que recordemos que la anterior franquicia fue congelada por la Federación Mexicana de Fútbol.