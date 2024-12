¿Me toca aguinaldo si acabo de entrar a trabajar?

El aguinaldo es una de las prestaciones laborales más esperadas en México, especialmente durante la temporada navideña. A menudo, los trabajadores lo utilizan para sus gastos de fin de año, como regalos, cenas o pagar las deudas. Una de las preguntas más comunes entre los empleados es si tienen derecho a este pago si han comenzado a trabajar recientemente.

¿Si recién empiezo a trabajar, también recibo aguinaldo?

La respuesta es afirmativa, aunque la cantidad será proporcional al tiempo que has estado trabajando en la empresa. La Ley Federal del Trabajo asegura que todos los trabajadores, sin importar el tiempo que lleven laborando, tienen derecho al aguinaldo, pero si no has completado el año, solo recibirás una parte proporcional. Es decir, si empezaste a trabajar hace pocos meses, recibirás la parte correspondiente a los meses trabajados

¿Cómo se calcula el aguinaldo proporcional?

El aguinaldo anual estándar corresponde a 15 días de salario. Si no has trabajado todo el año, se calcula de forma proporcional. Por ejemplo, si trabajaste seis meses, recibirás la mitad de esos 15 días. Para calcularlo, debes tomar tu salario mensual, dividirlo entre 30 (para obtener tu salario diario) y luego multiplicarlo por los días de aguinaldo que te corresponden según el tiempo trabajado

Si empezaste a trabajar este año, ¡no te preocupes! Tienes derecho al aguinaldo proporcional según el tiempo trabajado

¿A qué trabajadores les corresponde el aguinaldo?

El derecho al aguinaldo aplica para todos los empleados, ya sean de planta, de confianza, comisionistas, sindicalizados, o incluso para los trabajadores del hogar. La clave es que el empleado esté registrado ante el IMSS o ISSSTE. Los trabajadores por honorarios o salarios asimilados pueden recibirlo, pero esto depende de la decisión del empleador.

¿Cuándo se debe pagar el aguinaldo?

El pago del aguinaldo debe realizarse antes del 20 de diciembre de cada año. En caso de que un trabajador termine su relación laboral antes de esta fecha, aún tiene derecho al pago proporcional correspondiente

¿Qué hacer si no recibo mi aguinaldo?

Si eres un trabajador formal y no has recibido tu aguinaldo, puedes acudir a la PROFEDET para presentar una queja. Esta institución se encarga de proteger los derechos laborales y puede ayudarte a resolver el conflicto

En conclusión, si apenas comenzaste a trabajar, tienes derecho a un aguinaldo proporcional al tiempo trabajado, siempre y cuando seas un trabajador registrado y el pago se haga dentro del plazo establecido por la ley.

