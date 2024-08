Nance de Chiapas: Conoce los 7 beneficios a tu salud al consumirlo

El nance, nanche o changunga es conocido científicamente como Byrsonima crassifolia, es un fruto de color amarillo que se consume cuando está maduro, es de sabor agridulce y tiene un aroma fuerte; se cultiva en los estados sureños de México, desde Michoacán hasta Chiapas, así como en la Península de Yucatán. Este fruto, que florece de abril a julio y se comercializa principalmente en septiembre y octubre, no solo es un deleite culinario, sino también un aliado para la salud.

Te puede interesar: Mamey; una dulce y exótica fruta chiapaneca

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural da a conocer los beneficios de este fruto:

1. Refuerzo del Sistema Inmunológico

El nanche es una rica fuente de vitaminas C y E, esenciales para mantener un sistema inmunológico fuerte. La vitamina C, en particular, es conocida por su capacidad para fortalecer las defensas del cuerpo contra infecciones, mientras que la vitamina E actúa como un antioxidante, protegiendo las células de daños.

@aquibajan #nance #nanche #nanchi #changunga ♬ sonido original - aquibajan

2. Promotor de la Salud Digestiva

Este fruto es una excelente fuente de fibra dietética soluble, que es crucial para un sistema digestivo saludable. Consumir nanche regularmente puede ayudar a prevenir el estreñimiento y mejorar la salud intestinal.

3. Mejora de la Salud de la Piel

Gracias a su alto contenido en vitaminas y antioxidantes, el nanche también puede contribuir a una piel saludable. Se ha comprobado que los compuestos presentes en esta fruta ayudan a combatir enfermedades de la piel, proporcionando una barrera natural contra infecciones y promoviendo la regeneración celular.

#saludable #superalimento #nance ♬ sonido original - Dr Raul Barahona @drraulbarahona Beneficios desconocidos del nance 🧐 #fruta

4. Prevención de Enfermedades Degenerativas

El nanche contiene caroteno, un antioxidante potente que puede ayudar a prevenir enfermedades degenerativas como el cáncer y enfermedades cardíacas. Los antioxidantes combaten los radicales libres en el cuerpo, reduciendo el riesgo de daño celular.

5. Apoyo en la Salud Ósea

El nanche es rico en fósforo, un mineral esencial para la formación y mantenimiento de huesos y dientes fuertes. Consumir esta fruta puede ayudar a prevenir enfermedades óseas como la osteoporosis.

6. Energizante Natural

Con su combinación de vitaminas del complejo B, como la tiamina, riboflavina y niacina, el nanche es un excelente energizante natural. Estas vitaminas ayudan en la conversión de los alimentos en energía, mejorando la función metabólica y reduciendo la fatiga.

7. Aliado contra las Infecciones Gastrointestinales

Un grupo de especialistas ha comprobado que el nanche posee propiedades antibacterianas que pueden contrarrestar infecciones gastrointestinales. Este fruto es una opción natural para prevenir y combatir problemas estomacales.





Doble Vía Tostilocos; una tradicional botana callejera mexicana

En México, Guerrero lidera la producción de nanche con un aporte del 48.5% del total nacional, seguido por Nayarit y Michoacán. Este pequeño fruto, que prospera en suelos rocosos y arenosos, no solo es un recurso invaluable para la restauración de tierras infértiles, sino también una fuente de salud y bienestar para quienes lo consumen.

Ya sea en helados, mermeladas, aguas frescas o simplemente al natural, el nanche ofrece múltiples beneficios que lo convierten en un superalimento mexicano digno de reconocimiento.

Receta de paletas de hielo de nance

Ingredientes:

2 tazas de nance fresco o en almíbar (sin hueso)

1 taza de agua

½ taza de azúcar (ajusta al gusto)

Jugo de 1 limón (opcional, para un toque de acidez)

Moldes para paletas de hielo

Palitos de madera para paletas

Instrucciones:

Si utilizas nance fresco, enjuágalo bien y retira los huesos.

Coloca los nances (frescos o en almíbar) en una licuadora o procesador de alimentos.

Agrega el azúcar y el jugo de limón a la licuadora. Puedes ajustar la cantidad de azúcar según prefieras.

Añade el agua para ayudar a licuar y mezclar bien todos los ingredientes hasta obtener un puré suave y uniforme.

Si prefieres una textura más suave, cuela la mezcla para eliminar cualquier residuo de piel o fibra del nance.

Vierte la mezcla en los moldes para paletas de hielo, dejando un pequeño espacio en la parte superior para que el líquido se expanda al congelarse.

Coloca los palitos de madera en el centro de cada molde.

Lleva los moldes al congelador y deja que las paletas se congelen durante al menos 4 horas o hasta que estén completamente firmes.

Para desmoldar las paletas, sumerge los moldes brevemente en agua tibia para soltarlas con facilidad.

Estas paletas de hielo son perfectas para disfrutar en un día caluroso, ofreciendo el sabor único y delicioso del nance en cada bocado.