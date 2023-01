¿Influencer de HotSpanishmx pierde rating? Esto sabemos de la cancelación de sus cuentas

Roberto González Manso mejor conocido como el creador de contenido en HotSpanishMx últimamente está dando mucho de qué hablar en redes sociales, desde la convivencia con el "Pirata de Culiacán" y los retos virales que uno de ellos se le salió de control terminando en la sala de espera de un hospital.

El es conocido en redes sociales por videos en los que ofrece recompensas monetarias a personas para que realicen retos que han llegado a ser un poco riesgosos, usualmente en el centro comercial Plaza Patria en Zapopan, Jalisco; uno de los retos es el One Chip Challenge que consiste en comer papas picantes, contienen la variedad de chile Carolina Reaper y “escorpión”, reto viral que tiene advertencias en Estados Unidos por sus potenciales daños a la salud.





“El reto de hoy terminó mal, por eso no hay video por ahorita pero todo bien” / Foto: Facebook | HotSpanishmx





Es por ello que en un reto que realizó a un transeúnte en el que consistía en que tomara una bebida de ron con chile Carolina Reaper, el más picoso del mundo, a cambio de 2 mil pesos. Todo acabó con el joven que aceptó el desafío en urgencias y el tiktoker fue presentado en el Ministerio Público.





Roberto ante esto mencionó en Facebook: “El reto de hoy terminó mal, por eso no hay video por ahorita pero todo bien” con una fotografía de él detenido, aunque la persona afectada desistió de presentar cargos. Además, más tarde agregó que el joven del reto no le dijo que tenía una úlcera y por eso se sintió mal.





IInstagram suspendió nuevamente su perfil / Foto: Tiktok | HotSpanishmx





Después de esto las redes explotaron puesto que Roberto Manso anunció que su cuenta de instagram fue A través de su cuenta de Tik Tok, el influencer reportó que su instagram había sido suspendida, hizo para recuperar sus seguidores, la cual no salió como esperaba.

“Pedí una ayuda, les dije que si me ayudaban a conseguir un millón de seguidores en menos de 24 horas en mi nueva cuenta repartiría dinero”, el influencer reveló que logró conseguir su objetivo en menos de cuatro horas.





A pesar de ello, la celebración de su nueva cuenta se interrumpió, ya que Instagram suspendió nuevamente su perfil.

“Ya no me puedo meter a la cuenta, me pide un correo que no puse. No entiendo quien esta detrás de esto, veo que lo de mi primera cuenta hubieron reportes de personas que tal vez me tienen odio o algo”, puntualizó el HotSpanish.