China revela las primeras imágenes del aterrizaje de su rover Zhurong en Marte

Las primeras imágenes desde Marte obtenidas por el rover chino Zhurong, en las que se ven sus paneles de energía solar, la rampa del módulo de descenso, la textura del suelo y el horizonte, fueron divulgadas el miércoles por la Agencia Espacial China.

La sonda descendió el sábado en Utopia Planitia, un sector llano en el hemisferio norte marciano, con lo cual China es el tercer país en conseguir un descenso controlado en ese planeta y el segundo en poner en la superficie un rover de exploración.

We have a Hi-Res visual! This is #Zhurong (#Tianwen1) Mars Rover reporting to Earthlings! I’m currently at 109.9E, 25.1N, Utopia Planitia, Mars. All look good! Preparing for the final deployment and scientific missions. Water/Ice under Mars 100m-deep surface? About to find out! pic.twitter.com/xkh39C2y3n — Chinese Zhurong Mars Rover (@MarsZhurong) May 19, 2021

El descenso de Zhurong, denominado así por el mítico dios chino del fuego, fue celebrado en China como un paso crucial en su intención de llegar a ser una superpotencia espacial.

"Gente de internet, las imágenes de Marte que esperaban están aquí", indicó la agencia espacial en mensaje por la redes sociales que incluye la foto.

Here’s how I maneuver. I’ll trundle off the lander in 2-3 days. (HD: https://t.co/zt1lxKVfgV) Major environmental and geological discoveries are expected to be made with scientific payloads as below... #Zhurong #Tianwen1 (1/2) pic.twitter.com/db7zBr6QWG — Chinese Zhurong Mars Rover (@MarsZhurong) May 19, 2021

China había lanzado a finales de julio de 2020 la misión "Tianwen-1", que integran una sonda que permanece en órbita marciada, un módulo de descenso y el rover teleguiado.