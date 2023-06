La lengua zoque llega al espacio: México gana concurso para nombrar una estrella

A finales de 2022 la Unión Astronómica Internacional puso a concurso 20 estrellas con sendos exoplaneta. De 603 propuestas de 91 países, solo 20 podían ganar y la de México en lengua zoque ¡resultó vencedora!

Como lo anunció la Unión Astronómica Internacional (IAU), en su boletín, así como en su cuenta de twitter: la propuesta de México gana, para darle nombre a uno de los 20 Sistemas Planetarios a concurso.

Una estrella de la constelación del Centauro recibe el nombre de Matza, que en zoque significa estrella y también es nombre propio para personas que brillan. El exoplaneta se llama Najsakopajk, que significa Madre Tierra. Estos nombres son parte de la cosmovisión del pueblo zoque, relacionando la armonía, el conflicto, el equilibrio y la vida.

Puedes leer también: El Gran Atractor, la zona en el Universo que devora galaxias; ¿la Tierra está en peligro?

México gana concurso. | Gráfico: IAU

Pero, ¿qué son los exoplanetas? Se les llama así, a los planetas que orbitan a otras estrellas diferentes al Sol, pero para diferenciarlos de los planetas de nuestro Sistema Solar, se les llama exoplanetas, del griego exo, que significa "afuera", como en exosfera, exoesqueleto o exótico.

El primer exoplaneta se descubrió en 1992 y hasta el 1 de junio de 2023, llevamos 5 mil 388 exoplanetas descubiertos, alrededor de 3 mil 979 estrellas, es decir, son 3 mil 979 Sistemas Planetarios. La mayoría son de gas y el resto rocosos.

Imagen artística de Varios exoplanetas. | Gráfico: NASA / JPL-Caltech

CENTAURO

Matza se encuentra en la constelación del Centauro, a 355 años luz de nosotros. Eso significa que la luz de la estrella partió hace 355 años y viajó por el espacio a la velocidad de la luz (300 mil km/s), hasta llegar a nosotros.

Desde México, el Centauro apenas es visible sobre el horizonte austral en primavera y verano. Sin embargo, la enorme distancia hace que la estrella Marza no se vea a simple vista (Mag. 15).

El Sistema Planetario Matza - Najsakopajk, se une a dos Sistemas que México nombró en concursos anteriores, ambos en lengua náhuatl: Tonatiuh (Sol) para la estrella y Meztli (Luna) para el exoplaneta, en la constelación de Camelopardalis (La Jirafa). Así como, Axolotl para la estrella y Xolotl para su exoplaneta, en la constelación de Cetus (La Ballena).

MATZA

La estrella HIP 65426 tiene 1.7 veces el radio del Sol, siendo algo más grande que el Sol, con una masa 2.3 la solar. Es del tipo espectral A2V, azulada y pequeña (sí, aunque sea más grande que el Sol), muy diferente de nuestro Sol (G2V). Tiene una temperatura de 8726°C, nuestro Sol anda en los 5600 °C.

La estrella Matza en Centaurus. | Grafico: IAU

NAJSAKOPAJK

En 2017 se le descubrió a HIP 65426 un exoplaneta (HIP 65426b), mediante el instrumento SPHERE del Observatorio Europeo del Sur (ESO - VLT) en Chile, de hecho es el primer exoplaneta descubierto con ente instrumento y es de los pocos descubiertos por ¡imagen directa!

El exoplaneta Najsakopaj fotografiado por el JWST. | Gráfico: NASA, ESA, CSA, Alyssa Pagan (STScI)

Por si fuera poco, Najsakopajk tiene el honor de ser el primer exoplaneta observado con el Telescopio Espacial James Webb (JWST). La imagen es difusa aunque por la distancia es lo mejor que tenemos por ahora. No hay muchos exoplanetas fotografiados, por lo que es un honor poder observarlo.

Los telescopios europeos en Chile. | Foto: ESO/G. Hüdepohl

El exoplaneta es un súper Júpiter, lo que significa que es por poco más grande que Júpiter y por lo tanto de gas, ya que un planeta de ese tamaño no podría ser rocoso.

Imaginando a Najsakopajk. | Gráfico: NASA

Mide 17 radios terrestres o 1.5 veces el radio de Júpiter. Tiene la masa de 3 mil Tierras. Su temperatura es de 1226°C. Dista de su estrella 92 UA, es decir a 92 veces la distancia de la que se encuentra la Tierra del Sol (150 millones de km). Su atmósfera es rica en oxigeno y pobre en carbono. Además, es muy joven, de apenas 14 millones de años de edad, mientras que la Tierra ronda los 4500 millones de años.

El telescopio James Webb. | Grafico: NASA GSFC/CIL/Adriana Manrique Gutierrez

IAU

Por último, la Unión Astronómica Internacional es la encargada de las definiciones astronómicas y los nombres de estrellas, exoplanetas, asteroides, cráteres y más. En 2022 abrió el concurso Exoworlds 2022 para darle nombre a 20 estrellas y sus exoplanetas.

Con la intención de participar, nos reunimos: las divulgadoras Danna Ximena Sánchez Hernández (Danna Ximena Astro en facebook), Anaely Pacheco Blanco, la mtra. Carol Martínez Camacho, el grupo Cazadores de Estrellas de la primaria Rafaela Padilla de Zaragoza (cd. Puebla) y quien escribe Germán Martínez Gordillo, de la Sociedad Astronómica de Puebla Germán Martínez Hidalgo.

Ciencia NASA escoge a mexicano para concurso; el joven no tiene dinero para ir y pide apoyo

La convocatoria solicitaba que las propuestas estuvieran en lenguas locales. Es así que la mtra. Carol Martínez Camacho, de la Universidad Intercultural de Chiapas, animó a sus estudiantes y profesores, jóvenes entusiastas que ponen en alto su cultura, a proponer nombres en sus propias lenguas.

603 entries 😀 91 countries 🌐 8 800 team members 💪 12 million engaged worldwide 🎉 And now 20 new pairs of names that will forever live in the #cosmos 🌌 Learn about the @IAU_org approved names for #NameExoWorlds2022 👉 https://t.co/zJ4I1lUXO6 pic.twitter.com/ikyiN3mZYf — IAU OAO (@IAU_Outreach) June 7, 2023

Así obtuvimos propuestas en: tseltal, tsotsil y zoque, que se sumó a nuestra propuesta en náhuatl.

Todas las propuestas eran dignas de ganar y son clara muestra de la riqueza cultural de nuestro país, pero solo podíamos enviar una. Por ello, mediante un concurso en línea obtuvimos la propuesta en zoque que representaría a México. La Organización Editorial Mexicana OEM, nos apoyó mucho promoviendo el concurso a través de sus diarios y redes sociales.

Exoworlds 2022. | Gráfico: IAU OAO / NARIT.

Fue un honor haber hecho equipo con los estudiantes y profesores de Chiapas: Jaime Arias Gómez, Marilú Altunar Rueda, Hector Nasael Arias Altunar, Matza Tandan Arias Altunar y Carlos Abimael Arias Domínguez, Deysi Mariela Sántiz Gómez, Evelio Gómez Hernández, Karla Berenice Hernández Ico, Pablo Cosh Huet, Jose Rene Lopez Velazquez, Ana Priscila Álvarez Moshan y Rosa María Castellano Guzmán. Claudia del Carmen Álvarez Gómez, Joel Ezequiel Gómez Sánchez Freddy Rigoberto López Giménez, Daira Elizabeth Díaz López, Gilberto Díaz Hernández, Candy Marilin Méndez Pérez y Ana María Gómez Hernández. Ana Leticia Bolom Ico, Israel Osvaldo Gómez López, Mario Eduardo Castellanos Guzmán, Isabel Araceli López Gómez, Luis Iván Jiménez Ton, Rosa Fabiola Guzmán Luna, Andrés Huacash Vázquez, Iris Yazmín Gómez Gómez y Fernando Gómez López.. En náhuatl nos apoyó: Daniel Cuaxiloa y Ulises Tellez Barranco.

Nicolas Velasco, Lidia Aideé Domínquez Palma (traductora) y Ricardo Eliseo Villalba Espinosa (diseñador).





german@astropuebla.org