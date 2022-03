Mileva Maric, la mujer a la que Einstein le debe su éxito y Premio Nobel

Es poco lo que se conoce de la historia de una brillante mujer que ayudó a descubrir la teoría de la relatividad, se trata de Milena Einstein, quien fuera la primera mujer del científico Albert Einstein.

A pesar de no ser aceptada por la familia del investigador, su relación no siempre fue así, pues antes de su divorcio en 1916 ambos habían sido estudiantes en el Instituto Politécnico de Zúrich, una de las pocas universidad de Europa que en ese entonces permitía la presencia de mujeres y es ahí donde compartieron su amor por la ciencia.

Las calificaciones de Mileva no dejan duda de que fue una física y científica brillante, en ocasiones con notas más altas de las que obtenía Albert, sin embargo, no logró superar los exámenes finales de la carrera.

Algunos datos revelaron que también en el año 1900, sin estar casados, Mileva quedó embarazada, y aunque no hay registros claros de cuál fue el paradero de la primera hija de la pareja, se cree que falleció después de contraer la escarlatina.

También las investigaciones señalan que la etapa de estudiantes juntos fue el principio de muchos años de colaboración por los que Mileva recibió escaso reconocimiento, y que la crianzas de sus hijos con Albert la habrían apartado de la primera línea de la ciencia.

Unidos por siempre

Las 43 cartas entre ellos que se conservan hablan a menudo de "nuestros trabajos" y de "nuestra teoría del movimiento relativo", "nuestro punto de vista" o "nuestros artículos".

"Durante las vacaciones escolares, que a menudo pasaban alejados uno del otro, intercambiaron numerosas cartas en las que Albert se refería constantemente a su colaboración", explica para el programa Today de BBC 4, Pauline Gagnon, física senior de la Organización Europea para la Investigación Nuclear.

Serbian physicist/mathematician Mileva Marić, Einstein's first wife who, evidence suggests, collaborated on his early theories. She never made the scientific, or indeed, the history textbooks #womensart pic.twitter.com/aKOhGLSYgh — #WOMENSART (@womensart1) February 23, 2021

Además existen numerosos testimonios que los vieron trabajar juntos “Incluso su hijo, Hans Albert, recuerda haberles visto trabajar juntos día y noche en la mesa de la cocina", dijo Gagnon.

En 1905, cuando Albert publica sus trabajos más importantes: cuatro artículos en la revista Annalen der Physik (Anales de la Física) que cambiaron las leyes de la física para siempre, incluida la teoría de la relatividad.

Una mujer en la sombra

Tras haber divorciado acordaron que si él ganaba el Premio Nobel, ella se quedaría con el dinero del galardón, posteriormente Albert Einstein recibió el premio en la rama de Física en 1921, cuando ya llevaba dos años separado de Mileva y se había vuelto a casar.

Cuando Albert hizo su testamento y dejó el dinero del premio a sus hijos, se cree que ella le amenazó con revelar su participación en sus trabajos, sin embargo el científico le dijo entonces que se mantuviera callada.

"Borrar de la historia de la ciencia a mujeres brillantes como Mileva no ayuda en la labor de demostrar que las mujeres estamos tan capacitadas como los hombres", señala Gagnon.

Tras la separación, Mileva sufrió problemas económicos y en 1930, su hijo Eduard fue diagnosticado de esquizofrenia y pasó el resto de su vida cuidando de él.

