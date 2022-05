Tuxtla se prepara para ver el eclipse lunar este 15 de mayo, te decimos

El presidente del Club Astronómico Jatamatzá, Oscar Toalá, dijo que el eclipse total de luna lo podrán ver los chiapanecos el domingo 15 de mayo a partir de las 20:30 horas y es el momento indicado para poner los ojos al cielo y disfrutemos de este acontecimiento astronómico natural que no tendrá ninguna repercusión en la salud de ninguna persona, y es falso que si lo ve una mujer embarazada su hijo nacerá con labio leporino o paladar hendido.

Puede ser a simple vista o con telescopio o binoculares, el evento iniciará a las 20:30 de la noche cuando empezaremos a ver la sombra de nuestro planeta empezando a tapar el brillo de la luna, su totalidad la va a alcanzar aproximadamente entre las 22:00 y 23:00 horas, cuando ya quedará completamente cubierta de la sombra más oscura llamada “umbra”, que cubre totalmente a la luna y la va a tornar de color rojizo.





En alguna época se le llamaba luna de sangre por el color rojo, pero es solo un pseudónimo, un término que realmente es por la impresión de la luz sobre la atmósfera terrestre, y lo que hace cambiar el tono de la luna, no hay daños para la salud de nadie su observación, será un evento astronómico espectacular del año, destacó el experto.

Dijo que no es necesario usar un telescopio o algún prisma, aunque quienes cuenten o contemos con ello podrán ver un movimiento más espectacular, más a ver más detalles de la luna, veremos el proceso de la sombra con gran detalle, quienes no dispongan de ello podrán hacerlo a simple vista, pero seremos testigos de estos cambios extraordinarios.

Los mitos de que las mujeres embarazadas que vean el fenómeno el nacimiento de su bebé será con labio leporino o paladar hendido, eso no es realidad, cuando así pasa se debe a malformación congénita, pero no está comprobado científicamente que tenga una relación, no está relacionada con ningún movimiento astronómico.





Se van a instalar equipos, telescopio, en el Parque Bicentenario de Tuxtla Gutiérrez / Foto: Cortesía | Oscar Toalá





En algunos casos la costumbre es que la gente usa alguna prenda de color rojo, un listón sobre la panza, sin embargo, no tiene efectos sobre ninguna persona, este acontecimiento ocurre de manera periódica a lo largo del año o de varios años, es porque hay un punto en que la órbita terrestre alrededor del sol es emética y al mismo tiempo la luna tiene una órbita emética alrededor de la tierra.

Un punto que se le denomina nodo, en el cosmos, en donde coincide precisamente el paso del sol y la luna al mismo tiempo y esos dos son los que marcan los eclipses, en este caso es el lunar, en el 2023 la tierra y la luna van a coincidir nuevamente pero va a ser de día, se denominará eclipse de sol, que habrá de observar con equipos especiales porque el sol daña la vista, explicó Oscar Toalá.

Comentó que normalmente ocurren dos al año, este año serán dos eclipses de luna, en septiembre habrá otro, vamos a compartir telescopio de las personas para que puedan ver este acontecimiento extraordinario, vamos a instalar equipos, telescopio, en el Parque Bicentenario de Tuxtla Gutiérrez, quienes gusten puedan acercarse para ver el eclipsado de la luna.





Los mitos de que las mujeres embarazadas que vean el fenómeno el nacimiento de su bebé será con labio leporino o paladar hendido, eso no es realidad / Foto: Cortesía | Oscar Toalá





Este será un evento astronómico espectacular, será el mágico o el mítico eclipse lunar del 15 de mayo, llevaremos equipo para explicar a las personas lo que estará observando y terminar con los mitos que se presentan en la sociedad, será un evento abierto al público, se trata de compartir con el público, mayormente estudiantes.

En el 2017 en el eclipse de sol en Chiapas no fue total, solo parcial, no oscureció, en algunas escuelas les prohibieron a los niños salir a ver los eclipses, porque era malo, realmente son acontecimientos que debemos llevar a la población, a los estudiantes, para que conozcan la relevancia de estos eventos y no tengamos deformación de los conocimientos, hay que observarlos de manera adecuada, lo que hay que hacer es generar interés por lo que nos rodea, la astronomía, apuntó.