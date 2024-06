Turistas afirman ver cocodrilos falsos en el Cañón del Sumidero

Una curiosa situación se desarrolló recientemente en el Cañón del Sumidero, ubicado en Chiapas, México, cuando turistas confundieron cocodrilos reales con réplicas falsas debido a su comportamiento. A lo largo del recorrido en lancha por el río Grijalva, los visitantes se vieron sorprendidos al ver a los cocodrilos inmóviles y aparentemente inertes bajo el sol, lo que llevó a algunos a creer que eran cocodrilos de imitación estratégicamente colocados para el disfrute de los turistas.

"Hace unos días fuimos a dar una vuelta al cañón del sumidero en lancha, me llamó la atención un cocodrilo que no parecía de verdad, parecía más de mentira, como disecado. Si es así, que feo que engañen a la gente; uno va con la ilusión de ver la naturaleza viva y nunca se movió. Siempre tuvo su boca abierta todo el tiempo. No deberían engañar a la gente", publicó uno de los turistas.

Sin embargo, los reptiles avistados eran cocodrilos reales, pero simplemente estaban descansando y regulando su temperatura corporal, comportamiento común en estas especies durante las horas de mayor calor. Esta situación generó una mezcla de emociones entre los visitantes.

Es importante conocer el comportamiento de diversos animales y la importancia de observar la fauna silvestre con respeto y precaución para tener un margen de conocimiento más amplio del lugar que visitas y así evitar este tipo de malos entendidos.

El Cañón del Sumidero, conocido por sus majestuosos acantilados y rica biodiversidad, continúa siendo uno de los destinos turísticos más populares en México. Además de los cocodrilos, los visitantes pueden disfrutar de avistamientos de aves, monos araña y una variedad de especies vegetales únicas en este impresionante entorno natural.

Este episodio subraya la importancia de la educación ambiental continua y la sensibilización sobre la vida silvestre, así como la necesidad de interpretar correctamente el comportamiento de los animales para enriquecer la experiencia turística de manera responsable en Chiapas.

