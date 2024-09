Colocación de letreros provocó enfrentamiento en comunidad de Chamula

San Juan Chamula - Por usos y costumbres en el municipio de San Juan Chamula, desde hace muchos años vienen colocando anuncios en las carreteras, en las entradas de la cabecera municipal, así como en las salidas de las más de 100 comunidades qué tiene el municipio, para advertir a los amantes de ajeno evitar conducir vehículos de dudosa procedencia, el anuncio de la prohibición de tirar residuos en las carreteras o conducir en estado de ebriedad, entre otras anomalías que se registra en el pueblo, en este caso la tarde de este domingo se registró un zafarrancho en una comunidad, por la colocación de un letrero que habían colocado las mismas autoridades comunales.

Al respecto, la tarde de este domingo, autoridades de la comunidad de Bechijtik municipio de San Juan Chamula, ubicada en la región altos de Chiapas, colocaron un letrero en las salidas principales de la localidad, así como en la carretera que comunica a la cabecera municipal de Chamula, la prohibición de tirar residuos, porque ante la temporada de lluvia los arrastra y podría provocar una infección para los habitantes, o el taponamiento de los drenes pluviales, este género malestar de la población como ya es costumbre se agredieron con resultado de personas lesionadas.

Se destacó que no se habría llegado a un acuerdo con los pobladores para poner los letreros / Foto: Habitantes

Entre hombres y mujeres salieron a las calles al escuchar los gritos de la gente, y que algunos realizaron detonaciones de armas de fuego, segundos después, se registró el enfrentamiento, otros lanzando piedras en contra de las autoridades de la comunidad de Bechijtik, y de acuerdo a la denuncia de los habitantes dijeron que no había ningún acuerdo para la colocación de los letreros, hasta esta tarde del domingo no se reporta ningún detenido, pero sí hubo personas lesionadas de no grave, debido a los objetos que fueron lanzados entre los mismos indígenas.

Mientras en la cabecera municipal de Chamula, ante los rumores de la presencia de personas armadas, mujeres y hombres que se encontraban en la Plaza Central de Chamula desmantelaron las lonas que estaban colocadas desde la mañana, así como la venta de sus mercancías para evitar ser vandalizados o alcanzados por una bala, los mismos Chamulas dijeron que fue una falsa alarma, la población generó malestar porque la gente están acostumbrados llegar a la Plaza Central todos los domingos para vender sus productos, las autoridades tradicionales están investigando quién provocó este pánico por vía WhatsApp, persona que haya sido responsable será detenido, encarcelado y les fijarán una multa económica de acuerdo a sus usos y costumbres.

