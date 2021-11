¿Cómo hacer pagos seguros en los videojuegos?

El uso de los videojuegos ha generado controversia entre la sociedad y padres de familia en días recientes por su supuesta relación con la violencia. No obstante, este tipo de entretenimiento, a nivel mundial y en México, ha tenido un crecimiento acelerado, según datos de la firma mexicana The Competitive Intelligence (CIU) que apunta que el valor de mercado rebasó los 32 mil millones de pesos en 2020 y detalla que sólo en México hay un mercado de 72 millones de gamers, por lo que queda claro que la industria del gaming no sólo es un juego de niños.

Las transferencias realizadas para comprar suscripciones, créditos, contenidos descargables, espadas, artillería y otros artículos, son clave para los jugadores, en ese sentido es vital realizar estos pagos de manera segura.

Jaime Márquez, director de nuevos negocios en STP, empresa participante del SPEI, comenta que “Mientras el mundo aún experimenta un futuro incierto, existen ámbitos que han funcionado sin complicaciones como el de los videojuegos, por lo que cada vez se requieren de más medios de pago para este tipo de entretenimiento”.

El experto señala que en STP han detectado la llegada de nuevas empresas de gaming y un incremento significativo en su transaccionalidad a través de SPEI en estos últimos 6 meses.

Esto, explicó, se debe a que algunos usuarios prefieren ingresar dinero a través de una transferencia electrónica y no tener que proporcionar los datos de su tarjeta, brindando así una mayor seguridad en las transacciones.

Destaca que SPEI es un método de pago sumamente económico, ya que de acuerdo con datos del Banco de México, el costo de las transferencias electrónicas ronda entre los 3 y los 5 pesos mexicanos, en comparación con el 3.5 y hasta 4 por ciento que puede llegar a cobrar un agregador de pagos.

En ese sentido, Márquez advirtió que ante el incremento de transacciones digitales dentro de los videojuegos, ya sea en consolas o móviles, se deben cuidar dos aspectos principales, la experiencia del jugador, lo que compre debe estar disponible al momento y la seguridad de sus transacciones, esto sin necesidad de ingresar la información de sus tarjetas, proporcionando un alto nivel de seguridad en las operaciones de los clientes.

Cada vez se requieren de más medios de pago para este tipo de entretenimiento

Para algunos usuarios pagar por tarjeta sigue siendo más fácil, sin embargo, con la llegada de nuevos medios de pago como CoDi, que facilitan el uso de las transferencias electrónicas por medio de códigos QR o mensajes de cobro, se espera que siga incrementando el uso del SPEI en este tipo de plataformas.

Durante la pandemia el gaming tuvo mayores ingresos que el cine, derivado del confinamiento y el cierre obligatorio de las salas de proyección, pero es claro que la industria del entretenimiento ha encontrado un componente clave en los videojuegos, por lo que es necesario brindar a sus usuarios la mayor cantidad de opciones de pago y sobre todo seguridad en sus transacciones.

Para que la confianza del consumidor sea cada vez mayor, las empresas de videojuegos deben cuidar factores muy importantes que brinden la seguridad de que los datos compartidos por los clientes no serán materia de robo y posterior mal uso. Al respecto, la firma especialista brinda algunas recomendaciones:

Realizar pagos en plataformas reconocidas

La dirección del sitio (URL) debe comenzar con https:// lo que indica le están brindando una conexión segura al usuario. Evita entrar a sitios indie.

Crea un correo electrónico exclusivo para videojuegos

Al destinar un correo para estos ciberespacios, limitas el acceso a tu información de datos bancarios o tarjetas de crédito u otra información delicada que pueda infiltrarse por estos medios.

Abstenerse de realizar transacciones en dispositivos ajenos

Aún cuando hay herramientas en los buscadores como el modo incógnito de Google, si la interfaz de internet en la se conecta proviene de una red privada, lo más seguro es que la navegación que se realice sea del conocimiento del usuario principal de esta red. De esta forma, se comprometen los datos proporcionados en el ordenador que se está utilizando en el momento.

Jaime Márquez concluye que “El pago de servicios en el ciberespacio ha incrementado su aprobación en los últimos años y sobre todo ha mejorado sus niveles de seguridad. Como CoDi, con el cual a través de un mensaje de cobro o bien escaneando un código QR evitas brindar datos bancarios, y de ese modo se logra mejorar la experiencia de usar dinero en videojuegos.

Por último, el especialista aconseja a los gamers a habilitar todas las medidas de seguridad antes mencionadas y tener en cuenta las buenas prácticas.









