Como hacer rendir tu quincena y no morir en el intento

Para los “godinez” recibir la quincena es uno de los días más placenteros del mes, sin embargo, llegar a los últimos días de ésta puede resultar bastante tormentoso pues muy pocos sabemos administrar de manera correcta nuestros ingresos. Por eso hoy Diario del Sur te trae algunos tips que puedes poner en marcha para que al final de quincena no te quedes en banca rota

Evita los “gastos hormiga”

Son esos que, aunque no parezca, laceran sutilmente tu economía, si eres de esos que no perdonan el cafecito mañanero, el cigarro, las papitas o un refresco es momento de empezar a evitar estos gastos para no terminar la quincena en números rojos.

La vieja confiable: comida en tupper

No hay nada que nos haga gastar más durante la jornada laboral que comprar comida, es probablemente uno de los motivos por los que nuestra cartera termina muy afectada al final de la quincena, es por ello que te recomendamos surtir muy bien tu despensa y preparar comida en casa para llevarla a tu trabajo, de esta manera verás un ahorro considerable en tu bolsillo y comerás como en casa.





Evita cuanto puedas el uso de tu auto

Si tienes auto debes estar de acuerdo que es uno de los mayores golpes a tu bolsillo y es que el costo de la gasolina es cada vez menos amigable con nuestro sueldo godín, por ello te recomendamos usar tu auto lo menos posible. Si tu trabajo queda relativamente cerca puedes usar otro medio de transporte como la bicicleta y si de plano el ejercicio no es lo tuyo puedes utilizar el transporte público, el dinero que te ahorrarás en gasolina tu bolsillo te lo va a agradecer.

Evita mal gastar tu dinero

No es para nada un secreto que en cuanto cae la quincena queremos gastar como jeques árabes, disparamos la salida a los amigos, acudimos a los centros comerciales o despilfarramos en cosas innecesarias y cuando llega el fin de quincena tenemos que apretarnos el cinturón con lo poco que nos queda, así que te recomendamos hacer un uso inteligente de tus ingresos y comprar y gastar solo en la medida de tus posibilidades.