7 tips para cuidar tu seguridad como peatón

Caminar por la ciudad puede ser una actividad relajante y saludable, pero también conlleva ciertos riesgos. Los peatones son vulnerables a los accidentes viales, y por ello es importante tomar medidas preventivas para garantizar nuestra seguridad mientras nos desplazamos a pie. A continuación, te damos 7 consejos clave para cuidar tu seguridad como peatón.

1. Utiliza las aceras y pasos peatonales

Siempre que sea posible, camina por las aceras o banquetas. Evita caminar por la calle, ya que los vehículos pueden no ver a los peatones o no tener suficiente tiempo para frenar. Si necesitas cruzar la calle, usa siempre el paso peatonal o los semáforos diseñados para peatones. Si no hay uno cerca, asegúrate de que el tráfico esté detenido antes de cruzar.

2. Mira en ambas direcciones antes de cruzar

Aunque el semáforo esté verde para los peatones, nunca está de más comprobar que no haya vehículos acercándose. Mira a ambos lados antes de cruzar, incluso si el paso parece libre, ya que los conductores pueden no detenerse a tiempo o podrían no verte.

Los peatones también tenemos que ser responsables a la hora de andar por las calles / Foto: Archivo

3. Evita distracciones

En la era digital, es común que los peatones se distraigan con el teléfono móvil, audífonos o dispositivos electrónicos mientras caminan. Estas distracciones pueden disminuir tu capacidad de reaccionar ante un peligro. Mantén la vista en el camino y guarda el celular o usa auriculares solo si es completamente seguro hacerlo.

4. Hazte visible, especialmente en la noche

Si necesitas caminar de noche o en condiciones de poca visibilidad, es importante hacerte notar. Usa ropa de colores brillantes o reflectantes para que los conductores puedan verte desde lejos. Llevar una linterna o usar ropa con detalles fluorescentes puede ser una medida adicional para incrementar tu visibilidad.

5. Obedece las señales de tránsito

Las señales de tránsito no son solo para los conductores, los peatones también deben seguirlas. No cruces con el semáforo en rojo, incluso si no hay vehículos cercanos. Las señales son una guía para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía.

6. Mantén la distancia con vehículos estacionados

Cuando pases cerca de vehículos estacionados, mantén la distancia. A veces los conductores no perciben que hay peatones cerca y podrían abrir las puertas repentinamente. Además, ten cuidado al cruzar cerca de vehículos de reparto, que podrían arrancar sin previo aviso.

7. Educa a los más pequeños

Si tienes niños a tu cargo, es crucial enseñarles desde pequeños sobre la seguridad vial. Explícales la importancia de caminar por las aceras, de no correr cerca de la calle, y de respetar las señales. De esta forma, fomentamos una cultura de seguridad en los peatones desde temprana edad.

La seguridad como peatón depende tanto de nuestras acciones como de la responsabilidad de los conductores. Al seguir estos simples consejos, podemos reducir significativamente los riesgos y disfrutar de caminar por la ciudad de manera segura. La prevención es clave para evitar accidentes, ¡así que mantente alerta y cuida de tu seguridad y la de los demás!

