¿Cómo sobrevivir a un accidente automovilístico en el agua? 8 consejos vitales

Nadie quiere experimentar la pesadilla de un accidente vehicular que termine en un cuerpo de agua. Lamentablemente, cada año se reportan más de 11,000 accidentes donde vehículos caen al agua, resultando en aproximadamente 300 muertes por ahogamiento, muchas de ellas evitables. Aquí te ofrecemos consejos esenciales para aumentar tus posibilidades de sobrevivir en esta situación crítica.

1. Mantén la Calma

En un momento de crisis, mantener la calma es crucial. Evalúa la situación rápidamente y evita el pánico, lo que aumentará tus probabilidades de sobrevivir.

2. Preparación para el Impacto

Si te enfrentas a una colisión inminente, asegúrate de sujetarte firmemente al volante. Si tu vehículo cuenta con bolsas de aire, prepárate para su activación y no te quites el cinturón de seguridad antes de que el vehículo impacte el agua, ya que esto puede ocasionar lesiones adicionales.

3. No Llamar al 911

Si tu vehículo ha caído al agua, no intentes llamar a emergencias; es poco probable que lleguen a tiempo para evitar el ahogamiento.

Puedes leer también: ¡Dañaron tu auto en un estacionamiento público! Te decimos qué hacer

4. Evalúa la Situación

El ángulo y la velocidad de inmersión de tu vehículo influirán en cómo y cuándo debes actuar. Determina la profundidad del agua y espera a que la presión se iguale antes de intentar salir.

5. Escapa Rápidamente

Si el vehículo flota o se hunde lentamente y el agua no ha alcanzado las ventanas, abre la puerta o ventana inmediatamente. Si no es posible, quítate el cinturón de seguridad y sal por la ventana. Recuerda: no esperes a escapar.

6. Cuando Quitarse el Cinturón de Seguridad

Mantener el cinturón puede ser beneficioso mientras evalúas la situación. Actúa como un apoyo para abrir puertas y puede ayudarte a resistir la fuerza del agua.

7. Igualación de Presiones

Si el vehículo está parcialmente sumergido y hundiéndose rápidamente, abrir una ventana puede ser difícil debido a la presión. La mayoría de los expertos sugieren intentar escapar lo más rápido posible. Si no puedes abrir una ventana, considera romperla con un objeto pesado.

8. Mantén la Calma al Estar Sumergido

Si el vehículo se hunde completamente, espera a que la presión se iguale, lo que generalmente ocurre en segundos. Una vez igualada la presión, podrás abrir la puerta o salir por una ventana.

Sobrevivir a un accidente de este tipo es sin duda traumático, y la pérdida de un ser querido es una tragedia que puede cambiar la vida. Conocer y aplicar estas recomendaciones podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️