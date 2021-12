Como superar los bloqueos creativos

Es real cuando te digo que todos somos creativos, somos capaces de generar y producir nuevas ideas, puede ser con fin estético, o alguna idea que busque resolver un problema.

Si andas frustrado porque no tienes una idea interesante o quizá tienes ideas y no sabes como realizarlas, no te apures quizá solo sea un bloqueo creativo, aquí te explicaré algunos consejos de como superar con ello.

Primero que nada, busca aquello que te motive, no busques donde sabes que te sentirás incomodo, es mejor que intentes dar rienda suelta a tu imaginación en un entorno donde te sientes capaz y donde puedas dar lo mejor de ti, no te cierres a nuevas oportunidades, igual y descubres una parte de ti que quizá no conocías.

Puedes potenciar tu creatividad rodeándote de personas con inquietudes, personas con iniciativa, puedes aprender de sus conocimientos y también serán la calve para desarrollar nuevos proyectos, siempre es bueno aprender de los demás.

Puedes cargar contigo una libreta y anotar todas las ideas que salgan de tu cabeza, no te pongas limites, puede servirte de guía para llegar al punto que quieres llegar.

Date tiempo para pensar y descansa siempre y cuando sea necesario, no te obsesiones con una sola idea, puedes salirte del circulo, si no consigues dar con la clave, mañana posiblemente sea mejor.





Cometer errores significa que estás mas cerca de tener una idea certera, es normal que en el proceso esto ocurra además es una de las formas que nuestro cerebro vaya estructurando las ideas.

Y para concluir no te rindas nadie nace enseñando, debes recorrer tu propio camino, ya que la creatividad es una habilidad muy compleja que desarrollaras con el tiempo.

Y como diría el gran Pablo Picasso, "cuando llegue la inspiración que te encuentre trabajando".