Confirman fechas para Hitman Trilogy presentada en consolas y PC 

Los tres últimos videojuegos del Agente 47 regresan en un único pack en formato digital para PC y consolas PlayStation y Xbox, además de Xbox Game Pass.

IO Interactive ha anunciado el lanzamiento de Hitman Trilogy, un pack recopilatorio con las últimas tres entregas del agente 47, este título llegará solo en formato digital a PC, PS4, Xbox One, PS5 y Xbox Series X|S el próximo 20 de enero de 2022.





Esta entrega se realizará justo un año después de la llegada al mercado de Hitman II, además, ese mismo día arrancará el segundo año del mismo título con la llegada de nuevos contenidos.

Con la llegada de Hitman Trilogy al mercado digital, se termina también el periodo de exclusividad de un año de Hitman II en Epic Games Store, con la disponibilidad del juego también en Steam.

Al parecer la tercera parte de las aventuras de este conocido agente recibirá nuevos contenidos a partir del segundo año, esto con nuevos modos de juego como Freelance con elementos roguelike, dos nuevos mapas y mucho más.