Conoce los mitos más curiosos acerca de los eclipses

Este próximo jueves 18 de noviembre podremos disfrutar de un eclipse parcial de luna, el último de este año 2021 pero también el más largo del siglo con una duración prevista de 3 horas y 28 minutos. Este fenómeno podrá apreciarse en varios países de centro y Sudamérica, en México iniciará aproximadamente a las 12:02 a.m. su punto máximo se podrá apreciar a las 3:03 a.m. y finalizará tentativamente a las 4 de la mañana con 47 minutos.

Son muchos los mitos que existen en torno a los eclipses, aquí te contamos los más curiosos y los que podrían ser ciertos.





Las embarazadas no deben exponerse a los eclipses

Seguramente más de alguna vez has escuchado que las embarazadas deben tomar ciertas precauciones cuando ocurre un eclipse, uno de los más comunes es colocarse un listón rojo en el vientre, para que su bebé no sufra ningún daño durante este fenómeno, según la NASA no existe evidencia científica de que los fetos sufran afectaciones.

Si preparas comida durante el eclipse esta podría estar envenenada

Este mito se basa en que durante el eclipse existe radiación que contamina los alimentos, sin embargo esto ha sido descartado por científicos pues de ser así se contaminarían todos los alimentos existentes incluyendo cultivos y plantíos.





El eclipse trae mala suerte

A los eclipses se les relaciona con muchas de las cosas que pasan a nuestro alrededor como la salud y nuestras relaciones interpersonales, basado en eso se cree que un eclipse trae mala suerte a tu vida o a la de tus amigos más cercanos. Sin embargo, dicen los que saben que esto es pura coincidencia, estos fenómenos no influyen en nuestros éxitos o fracasos.

Los eclipses te hacen bajar de peso

Por increíble que parezca, este mito tiene algo de cierto, pues la fuerza gravitacional durante el eclipse hará que pierdas algunos gramos, pero no te emociones, esto solo durará unos minutos; hasta que la Luna, la Tierra y el Sol vuelvan a su posición original.

Los eclipses están relacionados con los terremotos

Este mito tiene más fundamentos bíblicos, sin embargo es del conocimiento de muchos que los terremotos no se pueden predecir por lo que los expertos desechan por completo esta teoría.

Estos son sólo algunos de los mitos que existen en torno a los eclipses, ¿conocías alguno?