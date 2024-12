¿Por qué no ha salido mi Spotify Wrapped 2024?

Contextualizando un poco, cada diciembre, los usuarios de Spotify esperan con ansias el lanzamiento de su Spotify Wrapped, un resumen personalizado que revela sus hábitos de escucha del año. En 2024, esta tradición ha alcanzado una nueva dimensión, destacando tanto las tendencias globales como los gustos locales de los usuarios de todo el mundo.

Sin embargo, los usuarios últimamente se han quejado porque no ha salido este resumen.

Este año, el Wrapped presenta una serie de cambios en sus estadísticas, reflejando cómo la música y los podcasts han seguido evolucionando en el ámbito digital. Con más de 500 millones de usuarios activos (aproximadamente) en todo el mundo, la plataforma sigue siendo el rey del streaming musical, y su informe anual pone de manifiesto qué artistas, géneros y canciones dominaron el año.

Tendencias globales y lo inesperado

En términos de artistas, el dominio de Bad Bunny continúa siendo aplastante, consolidándose como uno de los artistas más escuchados en la plataforma durante varios años consecutivos. Sin embargo, el 2024 también vio el ascenso de Chappell Roan, quien se consolidó como una de las artistas emergentes femeninas más escuchadas junto a Sabrina Carpenter, o Billie Eilish, que curiosamente es la artista más joven de la lista, con sólo 22 años.

Los podcasts son programas de audio accesibles a través de archivos descargables o plataformas de streaming. Una de sus principales ventajas es que los oyentes pueden disfrutar de ellos en el momento que deseen y repetirlos tantas veces como prefieran. El podcast ha seguido ganando terreno este año, con programas como "The Daily" de The New York Times y nuevos contenidos como "GPT-3: The New Frontier", que exploran temas de inteligencia artificial y su impacto en la cultura digital.

Tu música, tu mundo: Spotify Wrapped 2024 revela las canciones que definieron tu año / Foto: cortesía / Anette Tejeda

Estos podcasts han atraído a millones de oyentes, reflejando la creciente demanda por contenido informativo y de análisis en profundidad, más allá de la música. Y en español, podcasts como "La Pensión", "Los Alucines", "Leyendas Legendarias", "Relatos de la Noche", "Hablemos de Tal con UnTalFredo", "Paranormal", "Gusgri Podcast", entre otros, son de los más escuchados en México.

La importancia de lo local y lo personal

Uno de los aspectos más atractivos de Spotify Wrapped es cómo refleja las tendencias de los oyentes a nivel local. Este 2024, por ejemplo, los usuarios en América Latina no solo siguieron dominando el reguetón, sino que también han impulsado a artistas femeninas como Shakira y Karol G a nuevas alturas, mientras que en Europa, el pop indie ha registrado un resurgimiento, con artistas como Lorde y Charlie XCX manteniendo su influencia

Lo más fascinante de Wrapped 2024 es la forma en que resalta la relación personal entre los usuarios y la música. Desde las canciones que marcaron eventos importantes en la vida de los oyentes, hasta las horas que pasan escuchando a sus artistas favoritos, este resumen anual no solo es un vistazo a las tendencias globales, sino también una celebración de las conexiones individuales que los usuarios tienen con la música que pueden compartir en todas las redes sociales para seguir generando interacción.

Spotify Wrapped 2024 aún no ha sido lanzado oficialmente, pero los usuarios están ansiosos por conocer los detalles de su resumen musical del año. Aunque Spotify no ha anunciado una fecha exacta, se espera que ocurra en los próximos días, como ha sucedido en años anteriores. Además, no solo nos recuerda lo que hemos escuchado, sino también lo que el futuro de la música promete, en un mundo cada vez más interconectado y digital, así que no hay desesperar, en teoría, estaríamos a unas horas o días, para recordar nuestros gustos del año.

Con la creciente competencia de plataformas como Apple Music y YouTube Music, el éxito de Spotify Wrapped también refleja la consolidación de Spotify como una herramienta indispensable para la industria musical. Mientras que las tendencias musicales globales son innegablemente influidas por la cultura digital y la viralidad en redes sociales, la forma en que Spotify continúa adaptando y personalizando la experiencia de sus usuarios marca la pauta de cómo podría evolucionar la música en la era del streaming.