Mira como la Conanp protege a la tortuga marina en Puerto Arista

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) protege la tortuga marina, realiza vigilancia, inspecciona las playas, rescata los huevo y los protege en el Campamento Tortuguero en Puerto Arista en el municipio de Tonalá en la Costa de Chiapas, expone el ambientalista Luis Álvarez.

La temporada de anidación de tortuga inició en julio y concluye en diciembre, la especie golfina sale de las aguas para buscar el espacio adecuado para el depósito de sus huevos, en la arena hace un agujero donde son depositados, luego personal de la CONANP realiza el traslado al Campamento Tortuguero.





Los ambientalistas ubican los rastros, se guían hacia la tortuga, si el ejemplar está presente hacen tiempo para desovar se recolectan los huevos, si la tortuga ya bajo al mar, se ha el rastreo del nido, la tortuga deposita sus huevos dos a tres veces por temporada, cada nido de 70 a 120 nuevos, depende de la edad de la tortuga.

Relata el biólogo que no es difícil ubicar al nido, primero abre la arena para depositar sus huevos, no se debe asustar o interrumpir, no se debe generar ruido, movimientos bruscos que le causen miedo, tampoco iluminación artificial porque entonces se regresa al mar y no anida, más adelante no sabemos que pueda pasar.

"Cuando se asusta regresar al mar y si lo encontramos nosotros que bueno, pero si se lo encuentra un saqueador lo extrae, a veces no solo los huevos, sino también la tortuga, lamentablemente se acompaña de perros que también destruyen los nidos, los saquean y atentan contra la especie, los perros también se alimentan de los huevos", compartió Luis Álvarez.





Los ambientalistas ubican los rastros, se guían hacia la tortuga, si el ejemplar está presente hacen tiempo para desovar se recolectan los huevos / Foto: Conanp





El promedio del tiempo de anidación de la tortuga es de 40 minutos a una hora, los especialistas de la CONANP no deben tardar mucho para la búsqueda de los nidos porque de lo contrario se lo llevan los saqueadores, siempre va a estar presentes los delincuentes ambientales, se llevan todo de los dinos, a veces se localizan de uno a quince nidos saqueados, por ello la importancia del llamado a la población a la sensibilización y la colaboración para el cuidado de la especie.

También es posible que los nidos de las tortugas sean depredados por los mapaches, rompe los cascarones, los seres humanos los saquean para el consumo, aunque el huevo de tortuga es alto el colesterol, la colección se lleva al campamento para su incubación, el propósito es la reproducción de la especie para la liberación y la conservación de la tortuga marina.