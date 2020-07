No es un buen momento para el medio ambiente

La protección y atención de los mares, de las áreas protegidas, del agua y la contaminación por plásticos son las causas que han encontrado personajes de la farándula, el cine, la televisión o la música, para criticar en diferentes momentos las acciones del gobierno federal por el abandono del cuidado del medio ambiente.

Actores y actrices como Diego Luna y Bárbara Mori o cantantes como Emmanuel, Belinda y los integrantes del grupo Café Tacvba han lanzado sus voces para hablar de las políticas públicas ambientales.

Foto: Captura de Pantalla

La postura más abierta en las últimas semanas y hasta de confrontación, fue la expresada hace casi un mes por el conductor de televisión Facundo quien, en el marco del Día Mundial del Ambiente, cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador a través de redes sociales: “¿Qué se siente darle en la madre al trabajo de mucha gente que han dado la vida por el medio ambiente?... Usted va a estar 80 años en la tierra pero los seis años como presidente quedarán grabados como los que le dio en la madre a nuestra diversidad”, luego de acusar que en la actual administración se ha impulsado un recorte presupuestal de 65 por ciento a la Comisión Nacional de Áreas Protegidas en este año.

CORTESÍA

Un llamado urgente

Para especialistas del sector ambiental este es “un momento de capa caída”, “el peor momento de la política pública ambiental”, coincidieron Gustavo Alanís del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, y Juan José González Márquez, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Lo que está sucediendo en este momento en México “es un retroceso en materia ambiental” que llevan a proyectar un deterioro no sólo al sector sino a la calidad de vida de los ciudadanos.

“Es regresar a los 70 y promover una economía basada en petróleo, gas y carbón, basada en hidrocarburos cuando la tendencia mundial es transitar a energías renovables del viento y el sol, por ser menos contaminantes y contribuir menos con el cambio climático y afectar menos a las personas. Aquí es todo lo contrario, va a haber más daño, más afectación, más desequilibrio ecológico e impacto a la salud de las personas”, afirma Gustavo Alanís.

Foto: Reuters

Las expresiones respecto al abandono de la política ambiental en la actual administración han sido una constante y “Un llamado Urgente”, una carta pública al presidente López Obrador del pasado 5 de junio, lo constató. Se trata de un documento en el que un grupo de 24 personas, entre ellos exsecretarios del Medio Ambiente y exfuncionarios del sector que reclamaron “el gran desastre” que está provocando el desmantelamiento de las instituciones del sector y las decisiones que se han tomado en su administración, con estudios improvisados, en obras como el tren maya, la refinería de Dos Bocas y de generación de energía eléctrica.

En este último caso advirtieron que la decisión de la Secretaría de Energía “enfrascarán al gobierno en demandas millonarias, con costos muy elevados para las finanzas pública”.

Es la primera vez en nuestro país que exfuncionarios públicos de alto nivel como exsecretarios salen a hacer un pronunciamiento en materia ambiental, en otros sectores sólo había ocurrido en el sector salud, por el reclamo de la falta de insumos y la estrategia para el manejo de la epidemia de Covid-19.

Foto: Presidencia

En este caso, los exsecretarios Julia Carabias Lillo, Alberto Cárdenas Jiménez, Juan Rafael Elvira Quesada, Víctor Lichtinger Waisman y José Luis Luege Tamargo llamaron al presidente en el Día Mundial del Medio Ambiente a “dejar de minar y desdibujar a las instituciones ambientales de México, y suspender decisiones contrarias al marco legal que nos rige en materia ambiental y a nuestras obligaciones y compromisos internacionales”.

No es tema

Pero en el documento no sólo se expresaron los exsecretarios sino también exprocuradores ambientales y directores de las comisiones, quienes reconocieron que en su gestión se pudieron haber “tenido aciertos y seguramente hemos también tenido errores. No queremos, sin embargo, defender el pasado. Lo que queremos es ver hacia el futuro, ya que de eso depende el bienestar y el progreso de México”.

“Nos preocupa en especial que los principales proyectos del actual periodo de gobierno hayan iniciado sin las debidas autorizaciones de impacto ambiental, o con estudios improvisados y sin aplicar correctamente las normas ambientales. Con esto se está enviando la lamentable señal al resto de la sociedad de que la normatividad puede eludirse o incumplirse en una invitación hacia la impunidad. Además, las consultas se han distorsionado, violando derechos establecidos, como ocurre en el caso del Tren Maya" y justo el reclamo se dio a conocer en medio de la gira del presidente por el sureste del país para encabezar la ceremonia de arranque en la construcción de ese proyecto.

Gustavo Alanís considera que el tema del medio ambiente “no es un tema para el gobierno federal, no es una prioridad no es tema como relevante, porque hay cosas más importantes como el petróleo, el gas y el carbón”.

Explica que programas como Sembrando Vida tiene un enfoque que incentiva la deforestación, la promueve en lugar de generar protección a las áreas reservadas.

A ello añade hay un “recorte brutal al presupuesto del sector medio ambiente y recursos naturales, dejando a las instituciones ni para presupuesto de las oficinas”.

En la práctica lo que ha ocurrido en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales es que “se ha autoexcluido y automarginado de la esfera pública, no sabemos qué está haciendo porque cada vez tienen menos presupuesto y cada vez tienen menos recursos. Entonces me parece que la institución se ha borrado del mapa, en parte porque al Presidente los temas ambientales no le interesan y entonces si a tu jefe no le interesa el medio ambiente pues estás borrado”.

Foto: Gobierno de México

Precisamente es de lo que ha acusado Facundo en ese video que se hizo viral, al hablar del recorte presupuestal a la Conafor, que a decir del conductor es responsable de cuidar 11 por ciento de las áreas protegidas en donde se sabe ocurre la tala de árboles y del 22 por ciento de mares.

En su documento los exfuncionarios de esa comisión ratificaron que la pérdida de “más del 65 por ciento de su presupuesto, ha limitado drásticamente su capacidad de atención de incendios forestales y la reforestación. Sembrando Vida no es un programa de reforestación por lo que esta acción necesaria está quedando sin atenderse. Los recortes presupuestales en la comisión obligaron a disminuir programas de incentivos para la conservación y el apoyo a las comunidades campesinas forestales y al sector productivo forestal en general. México tiene un gran potencial de recursos forestales y las políticas de fomento forestal se han visto afectadas por no contar con los recursos financieros”.

Javier Chávez | El Heraldo de Tabasco

Por ello el titular de CEMDA asegura que “no sólo no es un buen momento para el medio ambiente, sino que vamos en retroceso. Mientras toda la comunidad internacional está transitando hacia las energías renovables nosotros damos un paso para atrás al promover refinerías y carboeléctricas, que tiene implicaciones en Cambio Climático y en incumplimientos de acuerdos internacionales como el Acuerdo de París, y en México de la Ley de Cambio Climático y de la ley de energética”.

De esa forma se prevé que México no va a cumplir con sus metas de reducción de gases de efecto invernadero porque que vamos a generar más emisiones de gases con efecto invernadero con los proyectos prioritarios del gobierno: Dos Bocas y el Tren Maya, considera Juan José González Márquez, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Es una política de Estado que hace incumplir acuerdos en los que México ha participado en las últimas décadas como el Acuerdo de Estocolmo, el Protocolo de Kyoto e incluyó algunos de los preceptos que se habían marcado en el Tratado de Libre Comercio y que tendrán seguimiento en el T-MEC.

Verde es moda

En el tema doméstico los partidos políticos no tienen en la agenda nacional una estrategia de atención a este sector prioritario, “nadie ha tomado esa bandera verde que podría ser rentable, lo que se observa es que el Partido Verde Ecologista de México, que sólo ha tomado ese nombre pero que sus intereses han sido cambiantes según les convenga en sus alianzas para lograr espacios de poder”.

El especialista universitario explica que “la agenda verde en el país sólo ha sido considerada una moda y hoy lo vemos cuando resulta hasta comercialmente rentable ser light, erótico y verde”.

Para Gustavo Alanís el escenario que se vive en México ha provocado el posicionamiento por parte de la sociedad civil, gente del espectáculo y el sector privado, “que han intentado levantar estas banderas con la finalidad de hacer ver que hay que preocuparse por el tema”.

De los más activos se pudo identificar a los actores Diego Luna, Bárbara Mori o cantantes como Emmanuel, Belinda y los integrantes del grupo Café Tacvba, quienes han impulsado a través de sus fundaciones hacer conciencia del cuidado del medio ambiente.

Foto Cortesía

En nuestro país la existencia de instituciones para el cuidado del sector ambiental es reciente, apenas en la administración del presidente Ernesto Zedillo se impulsó la creación de la Semarnat, en la administración de Vicente Fox se dio su fortalecimiento, con Felipe Calderón se concentraron esfuerzos en temas puntuales como el Cambio Climático y con Enrique Peña “que, aunque no era proclive, tampoco obstruía, por ello vemos una regresión en materia ambiental”.

Un tema que también preocupa es el asesinato de las personas que se han dedicado a la defensa del sector en las comunidades, activistas sociales. Tan sólo en 2019,15 personas perdieron la vida.

Foto: Facebook @homerogomez

“El monitoreo señala que de los 39 ataques ocurridos en periodo el 2019-2020, 15 fueron asesinados, 12 de ellos fueron homicidios, pero también hubo amenazas, criminalización e intimidación de defensores ambientales. Hay agresiones físicas, hostigamiento, difamación, desaparición forzada, allanamiento, robo, privación de la libertad, estigmatización o secuestro. Oaxaca es el estado donde se presentan el mayor número de agresiones, le siguen Puebla, Morelos, Chiapas, el Estado de México, Chihuahua y Jalisco, muchos de ellos relacionados con el tema de generación de energía eléctrica alrededor de 20 por ciento; también hay casos relacionados con el sector forestal (15 por ciento) y lo que tiene que ver con la construcción de medios de vías de comunicación (12 por ciento), en temas mineros y agropecuarios e hidrocarburos (7 por ciento), e hidráulicos (5 por ciento)”.

Para México “debiera ser una vergüenza que la gente sea asesinada, amedrentada y secuestrada porque están defendiendo la tierra, su territorio, el medio ambiente o los recursos naturales, el Estado no ha medido ni un dedo, parece que necesitamos una reacción, una respuesta urgente e inmediata por parte del Estado para poner un paro a esto, no puede ser que sigan matando a la gente por hacer un bien común”.

