El cajero se trago mi tarjeta ¿Qué debo hacer? Aquí te decimos los pasos

Hoy en día muchas personas acuden al cajero no solo a retirar dinero si no a hacer depósitos o diferentes movimientos, esto debido a las actualizaciones que los bancos han realizado en los cajeros automáticos y por comodidad las personas los visitan más a menudo.

Si bien es cierto a cualquiera de nosotros nos ha pasado que el cajero se trague la tarjeta, que no te de el dinero en efectivo o que no tomas la tarjeta y se te olvida en la rendija del cajero; mantente en calma todo tiene una solución y no es algo por la que puedas atormentarte.





Que hacer si el cajero ATM se traga mi tarjeta

1.- Si el cajero no suelta la tarjeta y estas esperando a que salga pero no te la da, no te muevas de el lugar, debes permanecer en el sitio y comunicarle al banco llamando al centro de atención a clientes, normalmente el banco cuenta con un teléfono adentro para que realices las llamadas, el número lo puedes encontrar en las pantallas de los cajeros o pegado a un lado del teléfono o puedes buscarlo en internet esto dependiendo cual sea tu banco. Cabe aclarar que esto es cuando te sucede fuera del horario de los trabajadores, si hay algún asesor ellos te profesan ayudar. Esto también aplica para el caso de que no entregue el dinero completo.





Si el cajero no suelta la tarjeta puedes comunicarte con personal de banco / Foto: Cuartoscuro





2.- Cuando estes en la llamada el operador te solicitará datos para identificarte y otra información de tu tarjeta, debes aclarar que la tarjeta fue tragada por el cajero, darás el número de cajero en el que ocurrió, la hora, sucursal y el banco

3.- Debes tener un control de tu saldo y movimiento, experto lo recomiendan, esto para comprobar que esté en orden y además si después que el cajero retuvo tu tarjeta y ves alguna irregularidad, coméntalo en la llamada o si estás con algún asesor presencial coméntaselo.

4.- Luego de hacer la denuncia solicita tu nueva tarjeta que reemplazará a la anterior, el banco al que perteneces te dará los pasos para solicitar tu nuevo plástico, ellos te brindarán un número de folio o número de reporte que tendrás que guardar bien ya que con esto podrás recuperar tu reembolso o tu plástico.





5.- Si el banco no atiende tu reporte, también puedes hacer tu denuncia a la Condusef, llamando al número 01 800 999 80 80.

Motivos por los que el cajero se traga la tarjeta

* Por introducir el PIN durante varios intentos y no es el correcto.

* Verifica la caducidad de la tarjeta a veces ese puede ser otro motivo o hay una orden para ser retenida.

* Problemas técnicos del cajero, ya sea falla en el software, mecánica, eléctrica o también actualización del sistema