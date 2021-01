Estas son las misiones espaciales más esperadas en 2021

En marzo, la nave Starliner de Boeing tendrá su segunda oportunidad en el espacio. El proyecto fue creado en 2015 con la intención de volverse un taxi de ida y vuelta a la Estación Espacial Internacional.

Desafortunadamente, en 2019 tuvo una misión fallida y estuvo dos años en pruebas de software. Con las correcciones, se predice que, si la misión de marzo resulta, la Estación Espacial Internacional podría enviar humanos este mismo 2021.

Artemis 1

De acuerdo con la revista Muy Interesante, este será el primer vuelo de un programa dirigido por la NASA cuyo objetivo es volver a poner astronautas en la luna para el 2024. Durante tres semanas, la nave espacial Orion se enviará a la Luna sin tripulantes para afinar los últimos detalles que requiere la vida humana en el espacio y su fecha prevista es en junio de 2021.

SpaceX Axiom Space-1

Spacex, la empresa estadounidense de fabricación aeroespacial ha desarrollado la misión de llegar a la Estación Espacial Internacional en octubre y enviará a cuatro personas por aproximadamente ocho días.

El viaje comprende una “nueva etapa de oportunidades comerciales” para la estación.

Objetivo: Marte

Mediante el rover Perseverance, la NASA continuará la búsqueda de signos vitales en el planeta rojo con el helicóptero Ingenuity.

Por otro lado, China cuenta con la misión Tianwen-1 que planea colocar un orbitador, un módulo de aterrizaje y un vehículo explorador para examinar el astro.