Esto es lo que opinan los maestros sobre las "Fases de Aprendizaje"

La Secretaría de Educación Pública acaba de anunciar que plantea desaparecer los grados escolares en educación básica para sustituirlos por seis "fases de aprendizaje" teniendo beneficios como "dedicar mayor tiempo a procesos cognitivos, sociales, culturales que las y los estudiantes requieren para el desarrollo óptimo de sus capacidades", "ofrecer a las y los estudiantes mayores posibilidades para consolidar, aplicar, integrar, modificar, profundizar, construir o acceder a nuevos saberes", entre otros, según explica la SEP.

En cuanto se dio a conocer la información proporcionada por la SEP, obtuvimos opiniones sobre el tema con maestros que precisamente comenzaron con las clases después de las vacaciones de verano y esto nos comentaron.

La maestra Fabiola Baez de la Escuela Primaria Luis Donaldo Colossio Murrieta opina que ante la nueva propuesta de la SEP por cambiar de nombre a los grados escolares a fases, al parecer pretende agrupar a los alumnos por edades y no agrupar al conocimiento, es bien sabido que la introducción de los principios de cada asignatura se adquieren en los grados nones, perfeccionándose y reforzándose en los grados pares; "en mis 13 años de servicio he visto varios cambios de nombres de conceptos a distintas metas de los aprendizajes pero al final es el mismo objetivo que los alumnos adquieran los conocimientos y que se puedan enfrentar con ellos como armas de la vida diaria".

"De las 8 asignaturas que se trabajan ahora serán resumidos en 4 campos de conocimientos esperando que esto sea para favorecer a los alumnos y no obstaculizarlo, en ocasiones las mejoras no se pueden ver cómo se esperan, en la nueva escuela mexicana se pretende que el alumno crezca con valores pero hay una gran contradicción puesto que en primer grado la asignatura de formación cívica a desaparecido de la cartilla de evaluación dándole prioridad a la asignatura de inglés cuando sabemos perfectamente que los docentes de primaria no todos lo manejan a la perfección. Espero que esta nueva propuesta aterricé con fundamentos y se les brinde a los docentes la capacitación necesaria y las herramientas precisas para alcanzar las nuevas expectativas porque nosotros los docentes somos los que vivimos la realidad de la educación día día afrontando todos los obstáculos del contexto familiar y social de cada alumno".

Otra maestra jubilada la cual brindó más de 35 años de servicio menciona que no esta de acuerdo con éstas fases que el gobierno quiere hacer ya que se han presentado muchas modificaciones en el medio educativo y que el gobierno ya no sabe que implementar al modelo educativo por el rezago educativo que hay y no es demasiado valido que en estos momentos el sistema quiera cambiar o tratar de tener una estructura como en otros países.

Al preguntarle al maestro Carlos Pérez sobre la propuesta de la SEP y comparte su punto de vista; "Me parece bastante interesante, desde hace varias años atrás se ha criticado la estructura del sistema educativo; muchos autores e investigadores educativos proponen (o han propuesto) un espacio dónde convivan alumnos de diferentes grados, por lo que entiendo, ahora la educación básica ya no contará de tres niveles (prescolar, primaria y secundaria) sino de 6 fases.

Me parece muy bien, por un lado las escuelas "multigrado" que atienden a alumnos de todos los grados, por un solo docentes, se verán beneficiadas porque ahora se trabajará por pares de grados en primaria (1ro y 2do, 3ro y 4to, 5to y 6to) y eso permitirá que los docentes tengamos menos contenidos y por ende más profundización en los temas, algo que es necesario al momento de enseñar muchas veces los alumnos no aprenden porque hay muchos contenidos para enseñar y poco tiempo para hacerlo".

"No obstante es un cambio grande para los docentes, quienes ya estamos habituados a trabajar como venimos trabajando espero no haya resistencia como la reforma de EPN; veo mucho potencial educativo en este nuevo plan de estudio como también veo que muchos docentes vamos a tener que aprender y desaprender algunas cosas. En resumen pienso que esté nuevo plan de estudio puede aportar mucho a la mejora de la calidad educativa pero dependerá mucho de que tan comprometido este el cuerpo docente a implementarlo tal cual se pretende".

Como se puede notar tenemos diferentes puntos de vistas en cuanto a los años de servicio brindado y como ven al ámbito educativo hoy en día o de lo que opinan los maestros que están ejerciendo el servicio de acuerdo a las debilidades que presenta cada uno en el aula.