Júpiter, bajo la lupa de la NASA: 4 misiones explorar los alrededores del planeta

Tres misiones espaciales se encuentran volando rumbo al mayor de los planetas del Sistema Solar, Júpiter. Estudiarán los fósiles de los planetas y las lunas prometedoras para la vida.

Mientras Lucy, JUICE y Europa Clipper viajan a Júpiter, allá se encuentra la sonda espacial Juno.

Júpiter

Júpiter es el segundo planeta más brillante en el cielo de la Tierra, después de Venus. Para los griegos era Zeus, los romanos le llamaron Júpiter.

Es un planeta gaseoso y el mayor de todos en el Sistema Solar. Posee 95 lunas, de las cuales cuatro observamos con telescopio, son las descubiertas por Galileo y además, son las más interesantes.

Júpiter mide 11 Tierras de diámetro: 139 820 km, la Tierra mide 12 756 km. Es tan grande que en su interior caben 1321 Tierras.

Júpiter presenta un anticiclón, llamado La Gran Mancha Roja, de casi tres Tierras de tamaño. Es una tormenta que se expande y se encoge cada cierto tiempo.

Si desea observar a Júpiter, búsquelo entre noviembre y diciembre de 2024, desde las 8 de la noche, al este, por donde "sale" el Sol cada mañana. Es el lucero más brillante en la zona. Una hora después saldrá Orión, con sus tres estrellas del Cinturón de Orión, llamadas en México, Los Tres Reyes Magos. Júpiter estará al norte de Orión, subiendo para acercarse a la estrella roja Aldebarán del Toro. Todo esto lo observa a simple vista, pero con telescopio verá a las cuatro lunas galileanas de Júpiter (Ío, Europa, Ganímedes y Calisto). Para identificar las posiciones de las lunas cada día, revise en internet: "The Moons of Jupiter by Dominic Ford".

Ío, Europa, Ganímedes y Calisto. | Gráfico: NASA

Lucy y los Asteroides Troyanos

Sobre la órbita de Júpiter y lejos del planeta y sus lunas, existen dos nubes de asteroides llamados Asteroides Troyanos. Se ubican por delante y detrás de Júpiter, a 60° delante y 60° detrás, viendo desde la Tierra.

Los asteroides troyanos son planetesimales, es decir, asteroides que en los primeros años del Sistema Solar, colisionaban con los planetas y pasaban a formar parte de ellos. Así, los planetas aumentaron su tamaño, en un proceso llamado acreción. En el caso de los troyanos, son asteroides que no colisionaron con ningún planeta y se quedaron ahí, como fósiles de los antiguos formadores de planetas.

Para estudiar estos fósiles planetarios, la NASA envió el 16 de octubre de 2021 a la sonda espacial Lucy.

La sonda espacial Lucy. | Gráfico: NASA

El nombre proviene del australopithecus afarensis "Lucy", descubierto en Etiopía, África, en 1974, y nombrado así por la canción "Lucy in the Sky With Diamonds" de los Beatles, que escuchaban los paleontólogos en la expedición.

Mientras la sonda Lucy cruza el Cinturón de Asteroides, en 2023 descubrió que el asteroide Dinkimesh de 790 metros forma un sistema binario con el asteroide Selam de 220 metros.

En 2025 sobrevolará al asteroide Donaldjohanson, nombrado así en honor a uno de los paleontólogos descubridores de Lucy.

Será en 2027 cuando la sonda Lucy arribe a la nube delantera de asteroides, ahí sobrevolará cuatro asteroides: Eurybates, Polymele, Leucus y Orus. Después regresará a las proximidades de la Tierra, en donde una asistencia gravitacional la enviará a la otra nube de Troyanos, allá sobrevolará al asteroide Patroclus y su lunita Menoiteus.

Diagrama de la misión Lucy. | Gráfico: NASA

Los mundos prometedores

Tal vez las misiones más esperadas sean las destinadas a buscar lugares propicios para la vida en las lunas galileanas heladas: Europa, Ganímedes y Calisto.

Europa (3126.6 km) es algo menor que la Luna terrestre (3474 km). Europa es una canica de hielo, debajo del hielo existe agua en estado líquido. La gravedad de Júpiter crea mareas en el agua subglaciar, que empuja la capa de hielo fracturándola y generando calor. Lo que explica las líneas en la superficie de Europa y la existencia de agua líquida.

La sonda espacial Europa Clipper. | Gráfico: NASA

Además, Europa recibe un baño de azufre, proveniente de la lejana luna Ío, un mundo con 400 volcanes activos.

Las lunas Ganímedes y Calisto son enormes, de hecho Ganímedes (5268.2 km) es la luna más grande de todas en el Sistema Solar e ¡incluso es más grande que el planeta Mercurio! (4879 km), Calisto mide 4820.6 km!

Ganiedes y Calisto son rocosos, áridos, con una tenue atmósfera con oxígeno. En el subsuelo existe agua en estado líquido.

En el caso de Ganímedes, el agua parece estar en estratos separados por capas de hielo. Además, es la única luna con campo magnético.

Las cuatro lunas galileanas presentan rotación sincrónica, mostrándole siempre el mismo lado a Júpiter, como nuestra Luna lo hace con la Tierra.

Las tres misiones enviadas a a Júpiter buscarán en sus tres lunas heladas principios de vida. Gráfico: ESA/NASA

Las condiciones de las tres lunas heladas, sobre todo Europa, parecen ser idóneas para la vida. Por ello, son de suma importancia conocerlas a fondo.

El 14 de abril de 2023, despegó la sonda JUICE de la Agencia Espacial Europea, ESA. JUICE arribará a su destino en 2031, orbitará al gigantesco planeta con sobrevuelos a las tres lunas heladas de Júpiter, para después entrar en órbita de Ganímedes en 2034, será la primera sonda espacial en orbitar a otra luna diferente a nuestra Luna terrestre.

La sonda espacial Juno: Gráfico: NASA/JPL

El 14 de octubre de 2024, la NASA envió a la sonda espacial Europa Clipper rumbo a Júpiter, a donde llegará en 2030. La sonda sobrevolará al gigantesco planeta, en una ruta adecuada para sobrevolar a la luna Europa.

Mientras tanto, desde 2016 orbita a Júpiter la sonda Juno, destinada a investigar la composición del gigantesco planeta, su atmósfera, campo magnético y gravitacional. Su misión terminará en 2025, cuando Juno se sumerja en Júpiter.

Alrededor de Júpiter existen mundos que podrían sostener la vida. Sus grandes secretos nos serán develados hasta la próxima década.