Las palabras de moda más usadas entre los jóvenes

Los años pasan y con ello nuevas generaciones emergen y junto a ellos diferentes actividades entre los jóvenes así como su significado e implementación de diversas palabras en situaciones específicas surgen; por lo que hoy será una clase intensiva de cómo se expresa la llamada generación “Z”, los nacidos a partir de 1995 a 2010 considerados “Zillennials”.





· Cancelar es utilizada para reducir las cosas malas que hacen los influencers y que de alguna forma los seguidores o fans de estas personas los dejen de seguir en sus redes sociales.

· F o F en el chat es una expresión para ofrecer respeto en alguna situación dramática o catastrófica, la cual es más usada por jugadores de videojuegos por medio de streaming.

· Streaming son “videos” transmitidos en directo o en vivo, mientras Streamers es como se les conoce a las personas que hacen contenido de este tipo.

· X2 se emplea en una conversación verbal o escrita y significa “yo igual”, ejemplo “Se me antoja comer una hamburguesa”, en lugar de contestar igual, pones “X2”.

· Gpi se emplea de igual forma que la anterior en una conversación verbal o escrita y significa “Gracias por invitarme”, es un expresión sarcástica o chistosa y hace referencia a cuando alguien te cuenta lo que hizo en el día y no te invitó.

· Noob se utiliza para referirse a una persona inexperta en un videojuego.

Las diferentes plataformas permiten a los jóvenes relacionarse de distintas maneras / Foto: Karla Ángel | Diario del Sur

· Simp, es cuando un hombre cambia su trato a uno más agradable por la simple razón de que es mujer.

· Ghosthing o ghostear, este término viene de la palabra en inglés Ghost que en español significa fantasma y se usa cuando una persona cercana a ti como pareja, amigos o familiar, te dejan de hablar y te ignora completamente sin alguna razón, ya sea en persona o en las redes sociales.

· Crush, esto significa en pocas palabras un amor platónico, es decir que te guste alguien considerado inalcanzable para ti.

· Barco se maneja más en un ámbito escolar, cuando se refieren a un profesor o docente que no es exigente y una materia barco es que la promediar no cuenta o no te baja mucho la calificación por lo que da igual, si la repruebas o no.





· Red flag o en español bandera roja, utilizada más por medios como Tik Tok, y hace hincapié a las acciones que atentan contra tu persona realizadas por alguien cercano a ti, ejemplo tu pareja te comenta: Eres hermosa, pero te mirarías mejor si comieras menos; eso es una advertencia, es una red flag o advertencia para alejarse de esa persona.

· Cringe en español es como encogerse, y va a un sentido de repugna hacia las acciones de los demás o las tuyas. En conclusión, es como vergüenza hacia una situación.

· Pov esa es la abreviatura en inglés point of view, en español punto de vista y se ha implementado mucho en los memes de Facebook y en Tik Tok.

· Shippear o Shippeo es emparejar a dos personas sin importar el género o si son personajes de ficción.

En redes sociales la manera de comunicarse cambia constantemente / Foto: Karla Ángel | Diario del Sur

· Ligue, término empleado para referirse a esa persona con la que estás saliendo pero aun no son formalmente una pareja.

· Mood es el estado de ánimo que tienes, ejemplo: Estoy en un mood triste.

· Admi usado para decirle a alguien que es “el jefe”, en un sentido de admiración por esa persona.

· Nude o Pack es utilizado para referirse a las fotografías en ropa interior o desnudos de las personas.

· Niño rata se trata de aquellas personas que juegan e invierten bastante dinero y tiempo en videojuegos.

· Stalkear, es la acción que realiza una persona que observa e investiga a alguien sin que este se de cuenta, ya sea en la vida real o por las redes sociales.

· Gg o Good game, en español es buen juego, se usa para decirles a los jugadores de videojuegos que juegan bien.

Contenido en redes sociales / Foto: Karla Ángel | Diario del Sur





Existen mucho más términos, abreviaturas o expresiones utilizadas por la generación Z, sin embargo, estas entran entre las más relevantes. Se observa como las personas más jovenes tiene una mayor inclinación hacia las palabras en idioma inglés y las implementan en su día a día.





Rocío García | Diario del Sur