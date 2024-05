⁠Los peligros que enfrenta un DiDi eats en las calles

En un mundo cada vez más digitalizado, los servicios de entrega a domicilio se han convertido en una parte integral de la vida cotidiana. Sin embargo, detrás de la comodidad de recibir alimentos y productos en la puerta de casa, existen peligros y desafíos que a menudo pasan desapercibidos para muchos. En una entrevista exclusiva con un repartidor de DiDi Eats, pudimos conocer de primera mano las dificultades que enfrentan estos trabajadores en las calles.

Hector Fabian Muñoz Scaletta, quien lleva más de dos años trabajando como repartidor para la plataforma de entrega, compartió sus experiencias sobre los riesgos que enfrenta a diario mientras realiza sus entregas. "Las calles pueden ser bastante impredecibles", comentó Hector Muñoz. "Desde conductores imprudentes hasta zonas peligrosas, siempre hay algo que mantener en mente".

Se pide más seguridad en las calles debido a la gran cantidad de delincuencia que sufrimos en nuestro país en estos últimos años / Foto: Archivo

Entre los peligros más comunes que enfrentan los repartidores se encuentran los accidentes de tráfico. "Muchas veces, los conductores no prestan atención a los ciclistas o motociclistas en la carretera", explicó Hector. "He tenido algunos encuentros cercanos que me han dejado bastante asustado".

Además de los riesgos en la carretera, Hector Muñoz señaló los problemas de seguridad en ciertas áreas de la ciudad. "Hay zonas donde me siento más inseguro, especialmente durante la noche", dijo. "Robos y asaltos son una preocupación constante para nosotros".

La falta de protección y apoyo por parte de la empresa también es un tema que preocupa a muchos repartidores. "A veces nos encontramos con clientes agresivos o situaciones difíciles, y no siempre sabemos cómo manejarlas", compartió Hector Muñoz. "Sería genial tener más recursos y capacitación para enfrentar estas situaciones".

Local Taxistas piden salida de Uber y DiDi de Tuxtla, amenazan con paro

Lee más: Taxis nuevos que podrás contratar en plataforma. Competirán con DiDi y Uber

A pesar de los riesgos y desafíos, Hector continúa trabajando como repartidor de DiDi Eats, motivado por la flexibilidad y las oportunidades que ofrece el trabajo. Sin embargo, su testimonio destaca la importancia de abordar los problemas de seguridad y protección para los trabajadores de entrega a domicilio.

La entrevista con Hector Muñoz arroja luz sobre una realidad que a menudo se pasa por alto en la industria de las entregas a domicilio. Mientras los consumidores disfrutan de la comodidad de recibir sus pedidos en la puerta, es crucial reconocer y abordar los desafíos que enfrentan los trabajadores que hacen posible este servicio.