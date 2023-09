Motorola deshabilitará smartphones de mercado gris en México

Lo que inicialmente se presentó como una "campaña de concientización" por parte de Motorola ha dado un giro radical. La empresa ha confirmado que, a partir del 27 de julio de 2023, los smartphones adquiridos en el mercado gris serán permanentemente deshabilitados en México, en un esfuerzo por hacer cumplir las regulaciones y normativas vigentes.

La medida implica que las personas que adquieran un smartphone Motorola en México, que no esté homologado y no cumpla con la Norma Oficial Mexicana 24, verán sus dispositivos desactivados por el fabricante. Esto marca un hito importante, ya que hasta ahora, solo ZTE había implementado una medida similar en el país.

smartphone Motorola en México / Foto: Redes Sociales

¿Cómo funcionará la deshabilitación y a quiénes afectará?

Los dispositivos que serán bloqueados son aquellos adquiridos en México a partir del 27 de julio de 2023. Importante destacar que la deshabilitación no será retroactiva, por lo que no afectará a los smartphones activados antes de esa fecha. Para los dispositivos activados el 27 de julio de 2023 o después, Motorola enviará dos alertas: la primera el día de la activación y una segunda al día 10. El día 11 después de la activación, el smartphone quedará completamente deshabilitado, lo que significa que no podrán utilizarse aplicaciones, archivos ni funciones, quedando solo habilitadas las llamadas de emergencia.

Sin embargo, existe una excepción importante: los smartphones adquiridos por usuarios en el extranjero para su uso en México no serán deshabilitados, sino que recibirán únicamente una advertencia sobre su procedencia y la ilegalidad del mercado gris.

smartphone Motorola en México / Foto: Redes Sociales

Según Motorola México, la decisión de implementar esta medida se debe al crecimiento exponencial de la compra y venta de smartphones Motorola en el mercado gris en los últimos tres años. La empresa argumenta que los dispositivos importados de manera irregular pueden no ser compatibles con algunas bandas de frecuencia y, en casos extremos, su mal funcionamiento puede representar un riesgo para la seguridad personal y patrimonial de los usuarios.

Puedes leer también: Convocatoria de Becas Benito Juárez para el ciclo escolar 2023-2024

Esta medida ha generado un debate entre los defensores de los derechos de los consumidores y aquellos que la ven como una acción necesaria para garantizar la calidad y seguridad de los dispositivos en el mercado mexicano. A medida que se acerca la fecha límite del 27 de julio, la industria de la telefonía móvil y los usuarios seguirán de cerca las implicaciones de esta controvertida decisión de Motorola y su posible impacto en el mercado de dispositivos móviles en México.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️