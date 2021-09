Multiplataformas Gamer Online, en las manos de todos

Apenas hace cinco años, el acceso a los videojuegos parecía un gusto al alcance únicamente de quien podía pagarlo, los desarrolladores se enfocaban en plataformas especializadas para los juegos.

Afortunadamente, eso es cosa del pasado, hoy día, cualquiera con acceso a un celular e internet puede ingresar a las diversas plataformas que ofrecen un espacio de recreación para los amantes de los videojuegos.





Y es que si, hoy en día cualquiera con un teléfono inteligente tiene acceso a diferentes videojuegos, la mayoría ya con una modalidad online, desde el clásico título de Mario Bros hasta el complejo juego de Call Of Duty en sus diferentes presentaciones.

La facilidad y amplia rentabilidad para descargar un título de manera gratuita mediante tu appstore o playstore convierte hoy en día en millonaria a una persona que invente un buen modo de multijugador online. Ya que es un hecho que si tu invento no está en el gusto del consumidor tu plataforma no tendrá tanta proyección como gigantes de la industria como Among Us o COD.

La opción del móvil ha ayudado a ampliar el rango de edad en los usuarios, esto se debe tanto a que no se necesita un hardware especializado como al hecho de contar con juegos que son gratuitos y fáciles de descargar. Los resultados son que más y más personas se suman a estos espacios de ocio, aunque no forsozamente se identifiquen con la etiqueta “gamer” pero, sin saberlo, están ayudando a engordar las estadísticas de esta clase de pasatiempos y las carteras de sus creadores.

Si eres un amante de los videojuegos de antaño o más recientes y te quedaste con las ganas de adquirirlo por falta de dinero, no te preocupes de seguro que tu título favorito en algún momento de la historia ya cuenta con un remake que está listo para ser descargado en cualquier plataforma para Android ó iOS.