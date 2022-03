Netflix lanza la película más estresante, ¿ya la viste?

Es muy común que mientras estés en tus redes sociales te encuentres con el post similar a "Alguna serie o película que me recomienden" y es que las recomendaciones obviamente varían demasiado debido a que no todos tenemos los mismos gustos y depende demasiado también la compañía, digo no podrás estar viendo cómodamente una película con características en las cuales solo sea recomendada para adolescentes y tengas a tu primo de 5 años frente al televisor, pero en los ratos libres que tenemos tiempo para nosotros mismos y ver algo a solas, te adentras a la curiosidad recordando que las películas son "El problema de alguien más en aproximadamente 2 horas y media"

También puedes leer: ¿Reconoces las señales de maltrato en un noviazgo? Aquí te decimos

Si fuiste fan de las películas de Jig Saw puedes tener en cuenta que se forma como algo similar o como lo muy sonado actualmente como la película "El Juego del Calamar", o "El Hoyo"; pero no podemos como siempre comparar cada película puesto que cada una tiene lo suyo de acuerdo a la perspectiva de cada uno.

Escape room: sin salida, que esa traducción la tienen identificada en el idioma Hispanoamericano es una película de terror psicológico estadounidense del 2019 dirigida por Adam Robitel y escrita por Bragi F. Schut y Maria Melnik.

Cientos de espectadores en una sola plataforma / Foto: Nadia Baez | El Heraldo de Chiapas

Logan Miller, Deborah Ann Woll, Taylor Russell, Tyler Labine, Jay Ellis y Nik Dodani son los protagonistas de esta historia. Seis individuos que no se conocen entre sí y que deciden romper la monotonía aceptando una invitación para participar de una de las mejores Escape Room del momento. Este nuevo escenario ofrece una cuantiosa recompensa de diez mil dólares al primero que logre escapar, un gran incentivo para estos participantes que ni saben lo que les espera detrás de esas puertas.

A pesar de que la película se estrenó hace dos años no tuvo mala percepción por la crítica ni por el mundo pero la mayoría se quedo sin verla; Escape Room cuenta la historia de seis desconocidos que entran a un edificio pensando que van a ganar dinero y descubren que se trata de una habitación mortal en la deben explotar su ingenio para sobrevivir.

Siempre es una experiencia única debido a la perturbación que ésta te provoca / Foto: Cortesía Cuartoscuro

Ante todas esas referencias de películas antes mencionadas podemos definir demasiados puntos de vista pero el más importante en el cual nos podremos centrar de manera directa y que podría tener una sola respuesta pero sonaría impactante al momento de hacerlo puede que intervengan los valores de por medio antes de contestarla, sólo que cuando estamos en la situación no pesamos en otra cosa más que en sobrevivir y es aquí cuando te hago la pregunta: ¿Qué seríamos capaces de hacer para sobrevivir en una situación de vida o muerte?

Así que te invito a verla, ya que cada uno a organizado un prejuicio de ésta por las películas similares antes mencionadas, pero nos pasa la experiencia que ya que rodamos la cinta, podremos descifrar a nuestro modo y gusto concreto un buen discurso acerca de ésta.