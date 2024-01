¡Revelado! Paty Cantú, la gran sorpresa de la Feria de Villaflores

Villaflores.- A pocos días del esperado inicio de la Feria de Villaflores en honor al Señor de Esquipulas, los organizadores han revelado el nombre del último artista que se sumará a la emocionante cartelera de conciertos. La talentosa cantante mexicana Paty Cantú, reconocida por su destacada trayectoria y éxitos en la escena musical, ha sido confirmada como la artista sorpresa que estará en la llamada feria de ferias de la frailes.

Paty Cantú, ganadora de prestigiosos galardones como los Premios MTV Latinoamérica y los MTV Europe Music Awards, se presentará en el teatro del pueblo de Villaflores el próximo viernes 12 de enero. La participación de Cantú se suma a la lista de artistas de renombre que conforman la variada programación de la feria.

Entre sus éxitos más reconocidos se encuentran Afortunadamente No Eres Tu, Suerte, Goma de Mascar, La Otra, Déjame Ir, etc. Además, recientemente a estrenado Lo Que No Quieres Saber, también ha participado en varias colaboraciones como Guadalajara, junto a Gera MX y Neto Peña entre otras.

El concierto de Paty Cantú en la Feria de Villaflores será un evento totalmente gratuito, brindando a los asistentes la oportunidad de disfrutar de su talento en un ambiente festivo. La cartelera final de la feria queda conformada de la siguiente manera:

Jueves 11 de enero: Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey

Viernes 12 de enero: Paty Cantú

Sábado 13 de enero: Jorge Medina

Domingo 14 de enero: Merenglass

Lunes 15 de enero: Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho

Martes 16 de enero: Panter Bélico

Con esta adición estelar, la Feria de Villaflores promete ser un espectáculo inolvidable que fusiona la tradición, la cultura y la música, ofreciendo a la comunidad una experiencia única en el inicio de este nuevo año.

