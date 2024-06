¡Detén la pesca ilegal! La importancia de proteger nuestros recursos acuá

La pesca no solo es una fuente vital de alimentos y empleo, sino también un pilar fundamental para el comercio y el bienestar económico en todo el mundo. Sin embargo, este valioso recurso enfrenta una amenaza significativa: la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la pesca INDNR causa la pérdida anual de entre 11 y 26 millones de toneladas de pescado, con un valor económico estimado de 10 000 a 23 000 millones de dólares. Esta práctica insostenible pone en peligro la seguridad alimentaria y los ecosistemas marinos.

Para abordar este desafío, la comunidad internacional ha adoptado medidas para regular la pesca y prevenir la explotación excesiva de los recursos pesqueros. La Agenda del Desarrollo Sostenible de la ONU establece la meta 4 del Objetivo 14, que busca poner fin a la pesca INDNR para el año 2020.

La FAO ha desempeñado un papel crucial en la concientización sobre los impactos negativos de la pesca INDNR. El Código de Conducta para la Pesca Responsable, adoptado en 1995, establece estándares internacionales para promover prácticas pesqueras sostenibles.

Además, en 2009, la FAO adoptó el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto, un tratado vinculante que establece medidas para prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR. Este acuerdo, que entró en vigor el 5 de junio de 2016, marca un hito en la lucha contra la pesca ilegal.

El Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada se celebra el 5 de junio, coincidiendo con la entrada en vigor del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto. Esta iniciativa busca concienciar sobre la importancia de proteger nuestros recursos acuáticos y promover prácticas pesqueras sostenibles.

¿Qué factores afectan la pesca?

El viento, la temperatura del agua, las mareas, el oleaje, la claridad del agua etc, todos estos factores tienen incidencia directa en nuestras salidas de pesca por lo que conviene prestar atención a los mismos tanto en la planificación de la jornada como durante las horas que estamos pescando.

En un momento en que la pesca INDNR amenaza la seguridad alimentaria y la biodiversidad marina, es fundamental tomar medidas para detener esta práctica insostenible y proteger nuestros océanos para las generaciones futuras.

