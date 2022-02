Pozol Ha! El videojuego que ha hecho viral a Chiapas

La app realizada por un joven chiapaneco llamado Erik Daniel García Aquino de la carrera de Sistemas Computacionales de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas (UNACH) y además estudió la Licenciatura en Diseño Gráfico, el chiapaneco recordó que la idea de este videojuego surgió durante su capacitación en el primero de seis diplomados de especialización en Autodesk Maya 2014, otorgados por el Centro de Medios Interactivos de la Coordinación General de Universidad Virtual de la UNACH.

Este juego alcanzó la triple cifra de descargas luego de popularizarse en un grupo de Tuxtla Gutiérrez; el juego que lleva más de 7 años de creación ha recibido buenas críticas pues la intención es promover la cultura chiapaneca de manera divertida mediante retos de habilidad; ahora la app se encuentra de manera estable en cualquiera de las dos plataformas más populares (Android e iOS).





La aplicación creada en el año 2015 y remasterizada cuatro años después nuevamente está dando de qué hablar luego de haber sido promocionada en un grupo de las redes sociales; en esa publicación mediante un tiktok demostraban como jugarlo y que venía adentro de ella; rápidamente los tuxtlecos se activaron en las tiendas y comenzaron a instalarla alcanzando así las tres cifras de instalación y las casi 7 mil reseñas en ambas plataformas; ahora la gente pidió que se hiciera nuevos niveles, sin embargo, no hay anuncio de eso.









El juego consiste en pasar niveles de habilidad mientras controlas un parachico que avanza rápidamente, hay elementos que puedes tomar que te darán puntos o habilidades tales como el pozol, nuegaditos entre otros alimentos típicos; además, la sonaja del personaje se convierte en un arma cuando te atacan zombies. De las cosas que hicieron popular a este juego son sus modismos pues desde que inicias te encuentras con frases típicas chiapanecas que te sacan una sonrisa.

Ahora con el nuevo impulso de la popularidad los internautas se han pronunciado a través de la plataforma y esperan que se haga una nueva actualización pues hará tres años de que no se le aplica ninguna; a pesar de que aún no hay respuesta por parte del creador, una luz de esperanza brotó para los amantes de este juego, pues, en twitter, la cuenta oficial del juego que no posteaba nada desde el 2016 regresó y comenzó a compartir los videos de los chiapanecos que hacen uso de este juego, por lo cual, quizá pueda venir nuevo contenido para la aplicación.