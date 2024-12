¿Se pueden acumular mis días de vacaciones?

En México, la acumulación de días de descanso o vacaciones está regulada por la Ley Federal del Trabajo (LFT). Según el artículo 81 de esta ley, los días de vacaciones no se pueden acumular más allá de un año. Esto significa que, por ley, los empleados deben tomar sus vacaciones dentro de los seis meses posteriores al cumplimiento del primer año de servicios. En caso de que no se tomen en este plazo, se pierde el derecho a disfrutarlas.

El artículo 81 especifica que las vacaciones deben ser otorgadas y tomadas dentro de los 12 meses siguientes a que el trabajador cumple un año de antigüedad en la empresa, y si el trabajador no las solicita, el derecho caduca. Es decir, aunque pueda existir un periodo adicional de gracia para que el trabajador las solicite, no podrá acumularlas para el siguiente año.

Excepciones y prácticas de empresas

Aunque la ley establece que las vacaciones no son acumulables, existen excepciones en algunas empresas. Algunas compañías permiten que los trabajadores acumulen días de descanso debido a situaciones específicas, como carga laboral excesiva o acuerdos internos. Sin embargo, esto no está respaldado por la ley, y las empresas que lo permiten lo hacen de manera voluntaria. Es importante señalar que esto no es obligatorio y no aplica en todos los casos.

¿Qué pasa si no tomas tus vacaciones?

Si un trabajador no toma sus vacaciones en el plazo estipulado por la ley, y no existe un acuerdo con la empresa para acumularlas, pierde ese derecho. Esto significa que no podrá reclamar esos días después del plazo de un año. Sin embargo, en algunos casos, las autoridades laborales pueden intervenir si el empleador se niega a otorgar las vacaciones, ya que son un derecho fundamental del trabajador

Según información de la página oficial del Gobierno de México, se le deberá cubrir al trabajador una prima vacacional equivalente al 25% sobre los salarios que les correspondan durante el período de vacaciones.

Las vacaciones jamás se deberán de compensar con remuneración alguna, es decir se tiene que otorgar el periodo a disfrutar.

En resumen, la acumulación de días de descanso no es una práctica legalmente reconocida en México, salvo que se haga por acuerdos específicos dentro de la empresa. Por tanto, se recomienda a los trabajadores tomar sus vacaciones dentro del plazo correspondiente para evitar perder este derecho.

