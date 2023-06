¿Qué hacer en caso de que se desate una balacera cerca de donde estoy? Aquí te decimos

Si alguna vez, por desgracia, llegas a quedar en medio de una balacera, o te encuentras cerca de una, estos son algunos consejos que puedes seguir para maximizar tus oportunidades de salir ileso.

Ante un momento de crisis es fácil sentirse aterrados, abrumados, confundidos, incluso caer en pánico pero si uno se tranquiliza y actúa adecuadamente aumentarán las probabilidades de quedar ileso y salir del peligro.

Uno de los datos mas resaltantes ante estas situaciones son no hacer el intento por grabar el suceso, no exponerse al intento de ver que es lo que esta pasando sin salir de tu zona de seguridad, no asomarse a ventanas y puertas.

Foto: Cortesía

¿Qué hacer en casa?

Si hay una balacera mientras uno está en casa lo primero es tirarse al suelo y, a rastras, buscar un lugar seguro, lejos de las ventanas que dan a la calle. Un clóset amplio, o el baño serían ideales para ocultarse en lo que pasa el incidente.

Es importante asegurar primero a los niños pues desconocen la magnitud de lo que está pasando. Hay que llevarlos por delante a los lugares más seguros de la vivienda.

Si la balacera ocurre mientras uno está en la calle o en un centro comercial lo principal es tirarse al suelo y, a rastras, buscar refugio detrás de una pared, un poste, una banca, una banqueta o un vehículo y colocarse pechotierra.

Si uno está con niños, hay que protegerlos primero. Tírelos al suelo y, de ser posible, cúbralos con su cuerpo mientras buscan un lugar seguro, a rastras o caminando en cunclillas, ya que las balas regularmente aciertan en un cuerpo de la cintura para arriba.

Foto: Cortesía

¿Qué hacer en una escuela?

Si eres maestro debes hacer que el alumnado permanezca en el salón, recostados boca abajo, con los brazos al costado, alejados de puertas y ventanas y sin levantar la cabeza.

Si eres alumno debes obedecer las indicaciones de tu maestro o maestra y del personal de seguridad.

Si te encuentras fuera del aula de clases (en el baño, el patio o en áreas administrativas) deberás buscar un lugar seguro cercano y permanecer quieto y protegido. Debe evitarse correr durante un tiroteo.

Por ningún motivo debe evacuarse la escuela durante el tiroteo. Las y los alumnos están más seguros dentro de la escuela que en la calle.

