Conoce a Lamberto Quintero, uno de los narcos más famosos de México

Era 28 de enero de 1976 cuando Lamberto Quintero fue asesinado en El Salado, una comunidad rural ubicada al sur de Culiacán. Seguramente el nombre te recuerda de inmediato al corrido titulado de la misma manera e interpretado por uno de los cantantes más emblemáticos de México, Antonio Aguilar.

“Un día 28 de enero, como me hiere esa fecha, a don Lamberto Quintero lo seguía una camioneta…” Así es como inicia esta canción, pero, ¿quién fue este hombre del que se habla?

Lamberto Quintero Payán nació en la sierra de Badiraguato, Sinaloa, y murió en ese mismo estado un 28 de enero de 1976. Es considerado como uno de los narcotraficantes más famosos del país, además de ser tío de Rafael Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara, que por el poder que ganó y fue extendiendo lo apodaron "Narco de narcos".

En el corrido se describe cómo fue su muerte, así como la rivalidad del clan Quintero con la familia Lafarga, cuyas diferencias llevaron a una guerra que acabó con todos los que eran considerados enemigos de Lamberto.

Lamberto Quintero cada año es recordado, que incluso, aunque pueda parecer broma, durante una ceremonia en una escuela lo presentaron como una de las efemérides del día.

Y pesar de lo que se narra en la canción, una actual forma de hacerlo notar es con los memes.

Cabe destacar que los restos del capo se encuentran en el panteón Jardines del Humaya en Culiacán, donde "comparte" descanso con otros integrantes de organizaciones criminales.

Entre los rumores de la gente, hay quienes aseguran que junto con su cuerpo, enterraron algunos casquillos con los que lo mataron.