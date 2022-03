¿Reconoces las señales de maltrato en un noviazgo? Aquí te decimos

La mayoría de los adolescentes han sufrido algún tipo de violencia entre parejas sentimentales tomando en cuenta que la violencia se puede presentar de manera física, psicológica o sexual. Esto puede sucederle a cualquier género en cualquier momento ya sea en una relación romántica, de noviazgo o sexual.

Entendemos que como maltrato físico es el golpear, empujar, sacudir, tirar cosas, morder o hasta usar un arma; en lo emocional el adolescente puede recibir maltrato al momento de recibir un insulto, mentiras, amenazas, insultar las creencias o valores y el que la pareja trate de manipularla de acuerdo a que trate de privarla de amistades o hasta que se vaya del lugar en el que están juntos. En los sexual se entiende como maltrato o violencia cuando la pareja es obligada a tener relaciones sexuales sin protección, forzarla a tener relaciones sexuales o hasta obligar a la pareja a hacer otros actos sexuales sin su consentimiento.

Cuando alguien se sufre de violencia, suelen guardar silencio por pena o miedo / Foto: Cortesía Cuartoscuro

A menudo puede ser difícil diferenciar entre relaciones saludables y no saludables uno de los factores principales por la cual es muy difícil identificarlo es por la etapa de enamoramiento que una persona suele pasar en su relación y es muy posible que evite o no pueda identificar ciertas señales que se dan con el paso del tiempo; no es que la pareja lo planee pero si existen niveles que si se van sobrepasando cada vez se dan mas y más tipos de violencia.

Aquí hay algunas señales de advertencia de violencia en noviazgos adolescentes a tener en cuenta:

- Se dan los celos o la inseguridad de manera incontrolable.

- La pareja suele alejar a la persona de amigos que frecuenta mucho incluso a su propia familia.

- Suele presentarse un temperamento demasiado explosivo de la persona hacía su pareja y todo le parece irritable.

- Revisar los correos, redes sociales sin permiso e incluso revisar el celular y chats de mensajes o fotos.

- Se obtienen humillaciones en cualquier momento o cierta denigración.

- Frecuentemente toma actitudes para decirte que hacer o presionarte para que se hagan las cosas a su manera siendo demasiado posesivo.

-También hacen acusaciones falsas ó fingen dolor para llamar toda la atención de su pareja

- Obligan o presionan a su pareja para tener relaciones sexuales.

Algunos adolescentes al ser su primer relación en pareja suelen pasar estás señales por desapercibidas / Foto: Cortesía Cuartoscuro

Por muy mínimo que fuese la acción de tu pareja o sientes alguna actitud similar a los puntos anteriores, es necesario que pares ésta violencia antes de que se adentre más la situacion. Este es el momento de promover y fomentar relaciones sanas y prevenir un patrón de violencia en las relaciones que podría durar hasta la edad adulta.