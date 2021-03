Inténtalo en casa: Así es tomar una terapia online

La pandemia por el Covid-19 vino a recordarnos a todos lo importante que es mantenerse atento de la salud, de los buenos hábitos, de cuidarnos por fuera y por dentro, con las emociones. Si bien el aislamiento y no ver con frecuencia a amigos o familia llevó a algunos a experimentar sensaciones de todo tipo: depresión, ansiedad, insomnio y un largo etcétera. Tal vez poco contable.



Para sopesar esos cambios en el estado de ánimo, distintos especialistas e instituciones pusieron de su parte, comenzaron a difunde información multimedia de acompañamiento o líneas de apoyo, por ejemplo, la página coronavirus.gob.mx/salud-mental; el proyecto Sikiestarbien o el Centro Psicoterapéutico, Astronauta Emocional con terapias virtuales. De este último te contamos un paso a paso de la experiencia:



-Lo primero es asumir que necesitas el apoyo de alguien, un especialista que te apoye y te ayude a organizar lo que sucede en tu cabeza con tus pensamientos. Darte tiempo para ti.



-Después, agendar una consulta, incluso vía WhatApp, como si le enviaras un mensaje a cualquier amigo, cualquier día.

-Ya con el contacto directo, hacerte de un espacio. No es complicado, en especial porque solo necesitas de tu computadora o celular para encontrar al psicológo del otro lado de la pantalla. Es cuestión de pausar tu jornada laboral una hora (o poco más), decidir cerrar o iniciar el día con la valiosa sesión.

-Antes de comenzar, piensa en tu tema, ¿Qué te está haciendo ruido? ¿Cómo te has sentido? ¿Estás asumiendo lo que sientes?. Al llegar la hora de tu cita, trata de silenciar dispositivos, para que solo seas tú y el terapeuta.

-Al abrir la cámara, mantente dispuesto a platicar sin filtro lo que estás experimentando. La psicóloga o psicólogo estará atento a cada palabra. Incluso algunas que podrías decir sin darte cuenta de la importancia que tienen.

-Ya que se “rompió el hielo”, la especialista te explicará su método y con el transcurso del tiempo irá dándote dirección con preguntas vitales, dotándote de herramientas que te acompañen al terminar la terapia y durante el resto de tus días.

-Después de los más de 60 minutos que podría durar el encuentro, sentirás una ligereza que no se puede describir con palabras, pero que es real. A veces solo falta enunciar lo que sientes para comenzar con un cambio: Qué siento, qué pienso, qué escucho, qué digo y qué hago. Podría ser una de tus fórmulas de vida. Algo que no habrías esclarecido sola.

-Al final de la terapia solo queda compartir conclusiones y esperar la siguiente. Cerrar la cámara y continuar con tus labores. Este formato deja de lado las excusas de “no tener tiempo” para ti.

¿Cuándo es el momento de buscar ayuda psicológica?



De acuerdo con la psicóloga clínica de Astronauta Emocional, Lizbeth García, puedes considerar lo siguiente: Has pasado por un momento traumático; has pedido a alguien o algo importante para ti; llegas a los excesos para sobrellevar una situación; te sientes triste o enojado o ya no haces las cosas que te gusta hacer.

Por su parte, la psicóloga Angélica Riveros Rosas recomienda estas estrategias, a fin de cuidar su salud mental y la de las personas a tu alrededor:

-Preserva la comunicación y desarrolla la capacidad de escucha

-Fortalece el cuidado mutuo, que juega un papel relevante en situaciones en las que todos somos vulnerables

-Reconoce límites, las condiciones en que puedes actuar, y lo que te ayuda a aliviar los momentos que generan angustia

